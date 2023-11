escuchar

Roger Waters “fomenta el odio contra la comunidad judía y hace apología del delito”. Así lo sostuvo el abogado Carlos Broitman, representante de Mariana Nannis, entre otras personas, al presentar una denuncia penal contra el legendario músico, quien en los próximos días visitará la Argentina para dar dos conciertos en el estadio de River Plate.

Ciertamente que más allá del suscripto de manera particular por profesar la religión judía, toda la comunidad judía también se encuentra preocupada, consternada y temor con razón, por la llegada del músico y los mensajes antisemitas que de manera sistemática dirige contra la comunidad.

“Debe saber Vuestra Señoría que no se trata aquí de la simple e ingenua expresión de ideas, sino del propósito de fomentar e incitar a la violencia contra un sector de la población. Su conducta, reprochable para la ley argentina, genera alarma y preocupación entre los cientos de miles de personas que profesamos la religión judía, como ciudadanos israelíes que se encuentran en nuestro país”, sostuvo Broitman en su denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION.

En su presentación, Broitman citó declaraciones que Waters hizo en una reciente entrevista con el periodista sobre el reciente ataque terrorista de Hamas en Israel. “¿Cómo demonios no sabían los israelíes que esto iba a ocurrir? Quiero decir, ¿no escuchó el ejército israelí en esos 11, 10 u 11 campos los estallidos cuando explotaron? ¿Lo que sea que tuvieran que volar para cruzar la frontera? Hay algo muy sospechoso en eso”, fueron las declaraciones de músico que resaltó el abogado en su denuncia.

Denunciaron por apología del delito a Roger Waters

“Puntualmente, el artista se ha manifestado a lo largo del tiempo fijando su postura. Ha banalizado el holocausto, y ha vestido y difundido imágenes con simbología que incita al odio”, explicó Broitman en la denuncia.

El letrado, en su presentación, entre otras cuestiones solicitó que a Waters “se lo incluya en el registro público de personas y entidades vinculadas al terrorismo por encontrarse de manera directa o indirecta (a través de su accionar de difusión pública) con apoyo al grupo o partido terrorista Hamas y proclamar el antisemitismo y el exterminio del pueblo judío” y “se libre oficio a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) adjuntando copias de la denuncia y documentación aportada a los efectos de comunicar sobre los hechos denunciados y a su turno evalué si autoriza el ingreso a nuestro país del imputado”.

La de Broitman no fue la única denuncia que se presentó contra el Waters. Sergio Zigelbaum y su padre, Carlos Zigelbaum, también hicieron una presentación para demandar al músico.

Representados por los abogados Luis Pastoriza e Ignacio Palazuelos, los denunciantes sostuvieron: “El sistema jurídico argentino establece claramente que la mejor forma de interpretar el sentido de lo que se juzga es conocer la actividad posterior y anterior de las partes, de forma tal de entender el contexto en que las mismas se producen. De ello se desprende las incontables manifestaciones claramente antisemitas del señor Roger Waters. En todas sus presentaciones durante el Show This Is Not a Drill ha habido manifestaciones y simbología antisemita, por lo que creemos que la habrá también en sus presentaciones en nuestro país”.

LA NACION