Pelea en Puerto Madero. Mariana Nannis le pidió a su abogado que apele: quiere que Caniggia vaya preso

escuchar

Mariana Nannis quiere que su exmarido, Claudio Paul Caniggia, vaya preso. Le solicitó a su abogado, Carlos Broitman, que apele la resolución por la cual el exfutbolista de Boca, River y la selección argentina fue procesado sin prisión preventiva por el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de la madre de sus hijos.

Así lo informó a LA NACION el propio Broitman. “El Pájaro” Caniggia, de 56 años, fue procesado sin prisión preventiva ayer por la jueza en lo criminal y correccional porteña Fabiana Palmaghini. La magistrada trabó un embargo sobre los bienes del exfutbolista hasta cubrir la suma de 5 millones de pesos.

De ser encontrado culpable en un juicio oral y juicio, Caniggia podría recibir una pena de entre cinco y 15 años de cárcel.

Fernando Burlando, abogado de Caniggia, dijo a LA NACION que, bajo la óptica de la defensa, la causa se dirimirá en un juicio oral y público. “ Van a terminar los testigos presos. Todos los peritajes salieron bien para Caniggia y los peritajes de Nannis salieron mal; no hay nada emparentado con la perspectiva de género y el abuso. Es una víctima de lesiones, sin lesiones. Acreditamos el despecho de Nannis porque Caniggia formó una nueva familia ”.

Mariana Nannis quiere que Caniggia vaya preso

Hoy, la jueza Palmaghini emitió una nueva resolución donde afirmó: “Estimo necesario prohibir que Claudio Paul Caniggia se ausente del territorio nacional por el término de noventa 90 días sin que medie autorización expresa de esta sede judicial, en los términos en que se dispondrá. Sin perjuicio de lo expuesto, toda vez que [el imputado] no ha comparecido en el día de la fecha, como se le ordenó, y que se ha verificado que no regresó a la jurisdicción nacional, pese a que se encuentra notificado de su convocatoria, será intimado a que comparezca, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y de ordenarse su captura –nacional e internacional– en caso de que no lo haga”.

En el mismo fallo, la magistrada explicó que Caniggia deberá presentarse en el juzgado a las 24 horas de regresar a la Argentina. Su defensa informó que el 8 de julio próximo, el exdelantero de Boca y River, entre otros equipos, retornará al país de un viaje que hizo a Europa.

“ Caniggia deberá presentarse de manera personal y presencial, junto con su DNI y pasaporte, a los efectos de demostrar su sujeción al proceso , por medio del acta actuarial que se deberá labrar en la ocasión de su asistencia, obteniéndose copia de los documentos aludidos que deberán incorporarse a las actuaciones de la causa; todo ello, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y de ordenarse su captura en el orden nacional e internacional en caso de inasistencia injustificada”.

Según la presentación de Nannis, los hechos denunciados ocurrieron el 6 de mayo de 2018 en uno de los departamentos del Hotel Faena de Puerto Madero, cuando Caniggia quiso tener relaciones sexuales y ella se negó.

Claudio Paul Caniggia con la camiseta del seleccionado de fútbol Instagram @claudiocaniggia7

“Te voy a matar, hija de puta”, le habría dicho Caniggia a Nannis, según consta en la denuncia. Acto seguido, el exfutbolista intentó pegarle con sus puños en el rostro, pero la mujer se cubrió la cara con las manos, por lo que sufrió excoriaciones en sus brazos, precisó.

En el momento en que describió los hechos que se le imputan al exdelantero, el fiscal Carlos Velarde sostuvo que tras los golpes, Caniggia sometió sexualmente a Nannis.

“Nos encontramos en una etapa procesal preparatoria, provisoria, en la que no corresponde anticipar debate u opinión de fondo ni adelantar el proceso contradictorio que, necesariamente, deberá llevarse a cabo a través de los principios procesales que todos conocemos: la oralidad, la bilateralidad, la igualdad de armas, la inmediatez, y los demás beneficios de la etapa plenaria a la que creo que debe encaminarse la causa. No solo por la persistencia y la credibilidad de la querellante, que he tenido oportunidad de notar al relacionarme con la problemática que refleja la causa, sino también porque considero que es en el ámbito del juicio donde se podrá evaluar con total amplitud cuál es el alcance de la denuncia y de la imputación”, sostuvo la jueza ayer al procesar al exfutbolista y actual empresario.

Y agregó: “Más allá de las características propias de la personalidad de los involucrados, en ciencias que de exactas no tienen nada, advierto un denominador común que todos los peritos actuantes, de parte u oficiales, o incluso la testigo Blanca Huggelman, como profesional cuyo testimonio propuso la querella, no han mencionado en modo alguno. Esto es, que ninguno de ellos señaló puntual y expresamente que la querellante Nannis fuese mitómana o fabuladora como presupuestos básicos para descartar de plano la imputación que ha vertido en contra de Caniggia.