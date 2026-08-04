Victoria Cantero habló tras el crimen de su novio en Chaco y declaró a la policía: “Me defendí y reaccioné”

Victoria Luz Cantero, la joven de 29 años detenida por asesinar a su novio a puñaladas, confesó el crimen, según informó la fiscalía del caso. Lo habría hecho en el hospital consultada por la policía.

La fiscal Ana González de Pacce brindó este martes detalles de la investigación que busca reconstruir la secuencia del hecho. De acuerdo al medio local Diario Chaco, la funcionaria pública contó que la chica le dijo a los oficiales “Hubo una pelea. Yo me defendí y reaccioné”.

El hombre de 29 años, identificado como Matías Julián Álvarez Guardia, ingresó al hospital local Julio C. Perrando, en donde lo diagnosticaron con “herida grave por arma blanca en tórax lado derecho”, lo operaron y finalmente murió.

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La fiscal también precisó que la escena del crimen habría sido en la sala de entrada de la casa y que la víctima presentaba varias heridas de puñaladas efectuados por un “cuchillo tramontina negro”.

Además, dijo que la justicia tenía una denuncia de las hermanas de la víctima que señala un presunto robo de joyas y dinero, hecho aún no corroborado.

Por último, aseguró que se encuentran analizadas las cámaras de seguridad internas y externas en el barrio para esclarecer el hecho.

Una relación tóxica

Según el testimonio de ambas familias, Victoria y Julián mantenían un vínculo tóxico. Las hermanas de la víctima contaron que él sufría agresiones físicas constantes por parte de la sospechosa.

“Victoria era muy conocida de la familia. Compartíamos reuniones. Siempre era bien recibida. Yo no me metía en la relación, pero hablaba con mi hermano para que viera lo que estaba pasando. Le decíamos: ‘Julián, ya te arañó’. Yo lo descubrí porque, cuando algo le pasaba, siempre se tapaba la cara”, contó Leticia el lunes por la tarde en declaraciones a TN.

La hermana del hombre asesinado en Chaco apuntó contra la novia detenida: “Sabías muy bien dónde apuñarlo” Facebook

Y añadió: “Otro día apareció con una piña en el ojo. Él me lo negaba, pero después me terminaba confesando que ella le pegaba. El decía que nunca le iba a pegar a ella porque era mujer y porque era la hermana de su mejor amigo”.

Horas antes, Noelia Guardia, otra hermana de la víctima, expresó su dolor por el crimen y pidió justicia en varios posteos en Facebook. “¡Que nadie se olvide de esta asesina, me mató a mi hermano! Pido justicia por Julián”, escribió primero en su cuenta de esa red social durante la madrugada del lunes.

Los alarmantes posteos que realizaba en sus redes sociales

En las últimas horas, las redes sociales de la principal sospechosa del crimen fueron eliminadas. Sin embargo, familiares y amigos de Julián lograron tomar capturas de su perfil para entregar como pruebas a la Justicia. En gran cantidad de posteos realizados en sus cuentas de Facebook y TikTok la mujer alentaba comportamientos violentos contra los hombres.

Los amenazantes posteos que compartía en TikTok (Foto: Captura de pantalla de TikTok)

“No entiendo las que llevan un Labubu en el bolso, yo llevaría una Glock”, se puede leer en uno de los posteos compartidos por la joven en Facebook, haciendo alusión al uso de armas de fuego. En otro, en cambio, expresaba: “Yo solo quiero amar y maltratar al mismo hombre el resto de mi vida”.

En TikTok, las amenazas eran muy similares. “Yo nunca le voy a prohibir nada a mi hombre porque él es libre de escoger donde quiere que le encaje el cuchillo”, puede leerse en una de las publicaciones compartidas más fuertes.