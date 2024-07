Los Pumas y la UAR intentan mantenerse al margen del caso del abuso sexual en Mendoza

Escuchar

Paralelamente al avance de la causa judicial, los seleccionados de rugby de la Argentina y Francia se preparan para un nuevo enfrentamiento procurando que la coyuntura no incida sobre lo deportivo. Seis días después de que dos jugadores franceses fueran acusados de abuso sexual, Pumas y Bleus volverán a verse las caras mañana en el estadio de Vélez.

“Como equipo condenamos todo tipo y forma de racismo y de abuso. En particular no vamos a opinar por dos razones”, advirtió Felipe Contepomi, entrenador de los Pumas, en la conferencia de prensa de ayer. “Por un lado, no es algo que nos afecte. El foco está puesto en lo que nosotros tenemos que hacer, en mejorar la producción deportiva de lo que pasó el sábado pasado. En segundo lugar, hay una investigación en curso judicial, por lo que no podemos dar una opinión certera. Es imprudente opinar sobre rumores.”

En la misma línea, la Unión Argentina de Rugby (UAR) prefirió mantenerse al margen en tanto se desarrolle la causa y se limitó a expresarse con un comunicado a través de X: “Hemos tomado conocimiento de graves hechos en los que habrían estado involucrados jugadores del equipo francés, los cuales están bajo investigación de las autoridades. Nos solidarizamos con la víctima. La UAR repudia todo acto de violencia”.

Florian Grill, presidente de la Federación Francesa de Rugby Marcelo Aguilar

La Federación Francesa de Rugby actuó rápidamente. Su presidente Florian Grill viajó de inmediato a la Argentina y se dirigió a Mendoza para seguir de cerca el proceso. “Primero quiero tener un pensamiento para la víctima”, declaró a AFP. “Por supuesto hablamos con los jugadores, estamos haciendo todo para acompañar el trabajo de la Justicia argentina y acompañar a todos los jugadores en este momento”. Según un informe del diario deportivo L’Equipe, la contratación de Rafael Cúneo Libarona como abogado defensor fue facilitada por la intermediación de Agustín Pichot, representante de la UAR ante World Rugby.

“No son condiciones ideales para preparar este partido. Cuando hablamos de equipo no hablamos de individuos, sino de un colectivo. Es un momento difícil, pero el equipo va a jugar”, dijo el entrenador el entrenador Fabien Galthié.

Para la revancha del sábado en Vélez, Galthié dispuso una alineación con sólo dos cambios: los únicos que salen son Hugo Auradou y Oscar Jegou, los acusados.

