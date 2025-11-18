Madrugada de terror en la Horqueta: delincuentes entraron a una casa, robaron todo y dejaron a una familia maniatada

Una familia de La Horqueta, en el partido de San Isidro, vivió una madrugada de terror cuando cuatro delincuentes irrumpieron en su casa y le robó dinero y joyas para luego escapar.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales y judiciales. El robo ocurrió ayer a las 2 en una propiedad situada en Luis María Campos y Blanco Encalada donde vive un matrimonio con su hijo y la empleada doméstica.

“Los delincuentes golpearon una puerta balcón que da al fondo de la casa. Al escuchar el ruido, el hijo de los dueños de casa fue a observar qué pasaba y, entonces, los ladrones aprovecharon para entrar”, explicaron fuentes del caso.

Bajo amenazas, los delincuentes le exigieron a Ernesto P. B., de 64 años, el dinero, las joyas y otros objetos de valor para después escapar.

“Antes de huir, los ladrones ataron a las víctimas. La propiedad asaltada no tiene cámaras de seguridad que hayan registrado el robo o la fuga de los delincuentes”, dijeron fuentes policiales.

La investigación del robo quedó a cargo de la fiscal Paula Hertrig, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Boulogne, con jurisdicción en La Horqueta.

Fuentes del caso descartaron que los ladrones que protagonizaron el robo en La Horqueta formen parte de la temible banda del Millón, la organización criminal conocida por protagonizar violentos atracos en San Isidro donde golpean salvajemente y hasta torturan a sus víctimas y a la que le adjudican dos homicidios.

“Creemos que fue un robo al voleo. Por el modus operandi no se trató de otro golpe de la banda del Millón”, dijeron las fuentes del caso.

La banda del Millón, según la investigación que lleva adelante Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales de San Isidro, planifica al detalle cada uno de sus robos.

Según pudieron reconstruir los investigadores a partir de la información que obtuvieron en el teléfono celular secuestrado en poder de uno de los cabecillas, la banda del Millón había marcado como objetivos de sus futuros robos 171 casas de Vicente López, San Isidro y San Fernando.

Así surge del análisis de la información que se pudo obtener al peritar el teléfono celular secuestrado en poder de Hugo Castillo San Martín, uno de los sindicados líderes de la banda.

Hugo Castillo San Martín, uno de los líderes de la banda del Millón Policía Bonaerense

“Que en virtud del contenido plasmado, se puede establecer con claridad la modalidad que realiza Castillo San Martín, detenido y alojado en la actualidad en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en La Plata- a través del uso de su abonado analizado, en tanto el nombrado y desde su lugar de encierro, compulsa reiteradamente la página Google en su función Street View y Maps, desde donde realiza las marcaciones de domicilios, indicando además la forma de irrumpir en los mismos y obteniendo datos de sus ocupantes a través de las páginas Telexplorer y Nosis. Además, se constató que mientras realiza ello mantiene videollamadas con sujetos [sic] cuya identidad por el momento se desconoce”, según se desprende del expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION.

En la galería de imágenes del teléfono celular del sindicado cabecilla de la banda, se encontraron una serie de álbumes que llevaban como nombre Recientes, Cámara, Capturas de pantalla, Facebook, Instagram, WhatsApp, WhatsApp Images, WhatsApp Video y Casas.

Por ejemplo, el álbum “Capturas de pantalla” había imágenes de 171 domicilios situados en La Lucila y Olivos, en Vicente López; en Victoria, en San Fernando, y en Boulogne, Acassuso, Beccar y Martínez, en San Isidro.