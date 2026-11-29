El veredicto del juicio contra Néstor Pavón, acusado de ser coautor del femicidio de Micaela García, la joven de 21 años asesinada el 1 de abril de 2017 en Entre Ríos, se conocerá este lunes en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, donde habrá una movilización para reclamar justicia.

Fuentes del caso informaron a la agencia Noticias Argentinas que la audiencia comenzará a las 8 en el edificio de la calle Monte Caseros 239, lugar en el que se desarrolló el debate oral y público que tiene como imputado a Pavón, quien había sido condenado a cinco años en 2017 por encubrimiento, aunque la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto ese fallo por considerarlo “arbitrario” y ordenó la realización de un nuevo proceso.

Durante el nuevo juicio, que comenzó el 29 de octubre pasado, declararon más de 30 testigos, entre ellos peritos, policías y personas del entorno del acusado. En la etapa de alegatos, el fiscal Gamal Taleb y la abogada Andrea Quaranta, representante de la querella, solicitaron la pena de prisión perpetua.

Néstor Pavón, acusado por el femicidio de Micaela García

Consideraron que Pavón tuvo un rol de conducción, mientras que Sebastián Wagner, ya condenado a prisión perpetua en este caso por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por alevosía, criminis causae y violencia de género (femicidio), fue quien ejecutó las órdenes.

En ese sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal afirmó que los principales señalados tomaron a la joven contra su voluntad, la subieron al Renault 18 Break y la llevaron hasta un sector rural de la zona de chacras, alejado de Gualeguay.

Wagner compareció, responsabilizó a su cómplice y se desligó de los hechos: “No la maté, hace nueve años le dije ‘vos la mataste’. Es la tercera vez que lo digo, no me creyeron”.

Asimismo, admitió que el día del asesinato actuó bajo los efectos de estupefacientes: “Tomé un saque de merca para despertarme, después conseguí más. Está mal lo que digo, pero sí, me drogué”.

Sebastián Wagner declara por el crimen de Micaela García Archivo

Además, recordó que en aquella oportunidad ambos habían salido y sostuvo: “Pasó una chica, él quería que yo la agarrara y le dije que no. Después pegamos la vuelta y nos cruzamos con Micaela, me dijo: ‘Agarrala’. Yo estaba drogado, me bajé del auto y la alcancé, pero no podía sujetarla, entonces él bajó y me ayudó”.

“Él me dio la orden, la subimos al auto, él manejó hasta otro lugar y ahí pasó lo que pasó”, remarcó Wagner, y añadió que tras consumar el abuso y el asesinato, Pavón “la quería enterrar, pero no estaba de acuerdo”. Agregó: “Tenía que aparecer; enterrada no aparecía más”.

El implicado, además, tenía graves antecedentes, ya que recibió nueve años de prisión por la violación de dos mujeres y, al momento del femicidio de Micaela, se encontraba con el beneficio de libertad condicional.

Tras la valoración de la prueba y el análisis del caso, los jueces Santiago Nicolás Brugo, Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali darán a conocer la sentencia este lunes.

Familiares, amigos y allegados a la víctima convocaron a una movilización en la puerta del tribunal para exigir justicia y reclamar el fin de los femicidios en la Argentina.

La postura de la querella

“La familia de Micaela nunca pidió venganza. Pidió la verdad, y esperó nueve años para que se juzgue a todos los responsables de su femicidio. Confiamos en que el Tribunal va a valorar toda la prueba con la perspectiva de género que exige la ley”, manifestaron los representantes legales de los particulares damnificados, quienes requirieron medidas de reparación.

A instancias del femicidio de Micaela García, el Congreso sancionó la Ley N° 27.499, que fue promulgada el 10 de enero de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.