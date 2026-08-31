Video: así fue la detención de Callejero Fino mientras circulaba sin patente y con una pistola Glock en la guantera

Un automovilista que circulaba este domingo por las calles del municipio bonaerense de Tigre grabó el momento en que el conocido rapero Callejero Fino, cuyo verdadero nombre es Simón Natanael Alvarenga, intentaba explicarles a los policías que lo habían interceptado cuando conducía su camioneta Volkswagen Amarok por qué el vehículo estaba sin patente.

No era lo único que querían saber los uniformados del destacamento Villa La Ñata y del Centro de Operaciones Tigre. Durante ese diálogo callejero, los policías solicitaban información de por qué el cantante llevaba en el vehículo una pistola marca Glock calibre .40 con numeración suprimida, sin portación y de dudosa procedencia, un cargador y municiones.

El momento de la detención de Callejero Fino

Qué dispuso la Justicia

Con estos elementos, la fiscalía de turno ordenó la detención tanto del cantante como de su acompañante, un joven de 27 años identificado como Steven Joel Ricca. Callejero Fino permanece incomunicado en la Comisaría Tigre 4.ª, donde pasó la noche, según pudo saber este diario, y se espera que hoy sea convocado por el fiscal Cosme Iribarren, de la UFI Benavídez, para prestar declaración.

El delito de tenencia ilegal de armas, que se le atribuyó al rapero, no es excarcelable y tiene una pena mínima de 3 años y 6 meses.

Traslado Del Cantante Callejero Fino – Sociedad

El abogado del cantante explicó luego, en diálogo con distintos medios, que el vehículo circulaba sin patente porque Callejero Fino “estaba grabando un videoclip” y se la quitó para evitar que se viera el número en el mismo. “Es un tema vial que no repercute en la cuestión penal”, sostuvo el letrado Ignacio Barrios al diario Crónica.

El comunicado de la discográfica

“Informamos que Callejero Fino se encuentra actualmente atendiendo un requerimiento firmado y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”, señalaron desde su equipo.

“Agradecemos profundamente la paciencia y el respeto del público en este momento. Nos comprometemos a mantenerlos informados en cuanto dispongamos de novedades de manera oficial”, agregaron. Por último, el comunicado apuntó directamente a los medios de comunicación, colegas y seguidores del artista, a quienes solicitaron: “Mantener la cautela y evitar la difusión de información no confirmada, por respeto a Natanael y especialmente a su familia en este momento”.