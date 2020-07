Mar del Plata: 300 personas cavaron pozos para robar cables de teléfono

Ocurrió en el barrio SOIP. Los responsables cavaron fosas de 10 cuadras de longitud. Crédito: La Capital

Alrededor de 300 personas se reunieron este miércoles por la mañana en el barrio SOIP de Mar del Plata y comenzaron a cavar pozos para robar los cables de teléfono . Luego de que los vecinos denunciaran que se les había cortado el servicio, la policía se hizo presente en el lugar. Por el momento no hay detenidos.

Las fosas alcanzaron las diez cuadras de largo , de acuerdo a lo publicado por el diario marplatense La Capital . Los autoconvocados, entre los que había mujeres y hombres, se distribuyeron en las cercanías de la intersección de Antártida Argentina y Catriel para llevar adelante su cometido. Luego de cavar las fosas, retiraron los cables, que pertenecen a la compañía Telefónica y estarían valuados en alrededor de $300.000.

"No entiendo por qué nadie hace nada. La policía está ahí mirando, como si no pasara nada, y es gravísimo el mensaje que se da. Dicen que no pueden detener a tanta gente porque es un problema social", manifestó un vecino, perplejo ante la situación.

Según trascendió, la Justicia no intervino porque la empresa no realizó ninguna denuncia . Si bien no hay detenidos, las fuerzas policiales instaron a los responsables a tapar los pozos.