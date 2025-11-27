Cómo es Barranca de Lobos, el lugar donde murió una periodista tras caer de un acantilado en Mar del Plata

Una mujer de 33 años, identificada como Leticia Lembi, murió el miércoles tras caer desde una escalera de 25 metros de altura en una playa del sur de Mar del Plata. un informe de LN+ mostró imágenes desde el lugar del hecho y describió como es la zona desde donde cayó la víctima.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.45 en Barranca de Lobos, una zona de acantilados de gran altura, cuando la víctima se encontraba sobre una plataforma en mal estado.

Se trata de una zona con gran vegetación y poco mantenimiento. De hecho, la joven cayó luego de apoyarse sobre una escalera en mal estado. La estructura tiene piso de hormigón que se encuentra deteriorada desde hace muchos años por la erosión extrema.

Sin embargo, debido a su altura y el paisaje, se convirtió en un atractivo para los turistas para tomarse fotos, a pesar de su peligrosidad.

Asi es la zona donde murio la periodista en un acantilado de Mar del Plata

El video previo al accidente que advirtió el peligro de la escalera

Cuatro meses atrás, el medio Mar del Plata Notidata compartió en su cuenta de YouTube un video en el que advirtió por la peligrosidad de la escalera en la que la mujer de 33 años murió el miércoles.

En la grabación se ve el mal estado de la construcción y las impactantes alturas. “Entrada a escalera de Barranca de Lobos. Precaución, no recomendable para niños”, advirtió el sitio en el título del video, que acumuló más de 5000 visualizaciones.

Allí, una persona filmó la zona en la que se produjo el accidente y mostró que el sector no posee seguridad para los turistas, ya que tiene bordes peligrosos y construcciones en mal estado.