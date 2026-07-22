Mar del Plata: la filmación de un dramático intento de robo de una camioneta
La víctima se resistió y, finalmente, los motochorros escaparon sin robar nada
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La secuencia es dramática. Motochorros intentaron robarle la camioneta a un vecino del barrio Los Pinares, en Mar del Plata, y como la víctima no se bajaba del vehículo, uno de los delincuentes, que por su apariencia física y el tono de su voz parecería menor de edad, amenazó con matarle a su hijo.
Toda la secuencia, ocurrida en la puerta de una casa situada en San José de Calazans y Concepción Arenal, quedó registrada por una cámara de seguridad. Como la víctima se resistió, los motochorros escaparon sin robar nada.
Todo sucedió ayer a las 7.57 cuando la víctima estaba estacionada con su camioneta en marcha y con los luces encendidas y, de pronto, llegó una moto tipo scooter.
Uno de los motochorros, que sería menor de edad, se bajó de la moto y corrió hacia la puerta del conductor.
“Baja, baja. Te mato al nene. Dejá la posición ahí [por los cambios automáticos]”, gritó el motochorro, mientras amenazaba al conductor con lo que parecía un arma de fuego.
Como el hombre no bajaba del vehículo, continuaron los gritos. “¡Te pego un balazo! A mí no me importa nada. No me importa nada. Te doy un balazo”, repetía el ladrón.
Pero, la víctima comenzó a gritar “llama a la policía, llama a la policía” y los ladrones decidieron escapar sin robar nada.
El hombre, mientras gritaba “hijo de puta, hijo de puta”, corrió unos metros a los motochorros, quienes huyeron a toda velocidad.