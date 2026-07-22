Mar del Plata: la filmación de un dramático intento de robo de una camioneta

La secuencia es dramática. Motochorros intentaron robarle la camioneta a un vecino del barrio Los Pinares, en Mar del Plata, y como la víctima no se bajaba del vehículo, uno de los delincuentes, que por su apariencia física y el tono de su voz parecería menor de edad, amenazó con matarle a su hijo.

Toda la secuencia, ocurrida en la puerta de una casa situada en San José de Calazans y Concepción Arenal, quedó registrada por una cámara de seguridad. Como la víctima se resistió, los motochorros escaparon sin robar nada.

El intento de robo quedó registrado por una cámara de seguridad

Todo sucedió ayer a las 7.57 cuando la víctima estaba estacionada con su camioneta en marcha y con los luces encendidas y, de pronto, llegó una moto tipo scooter.

Uno de los motochorros, que sería menor de edad, se bajó de la moto y corrió hacia la puerta del conductor.

“Baja, baja. Te mato al nene. Dejá la posición ahí [por los cambios automáticos]”, gritó el motochorro, mientras amenazaba al conductor con lo que parecía un arma de fuego.

Como el hombre no bajaba del vehículo, continuaron los gritos. “¡Te pego un balazo! A mí no me importa nada. No me importa nada. Te doy un balazo”, repetía el ladrón.

Pero, la víctima comenzó a gritar “llama a la policía, llama a la policía” y los ladrones decidieron escapar sin robar nada.

El hombre, mientras gritaba “hijo de puta, hijo de puta”, corrió unos metros a los motochorros, quienes huyeron a toda velocidad.