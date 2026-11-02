Mar del Plata: quisieron huir en moto de un control policial y un agente los detuvo con un tackle

“¡Guacho, le metió un tackle!”. La frase de uno de los testigos que filmaban la escena resume el momento en que un agente de la Patrulla Municipal de Mar del Plata se interpuso en la trayectoria de una moto e hizo caer a sus dos ocupantes , que intentaban escapar de un control durante la madrugada de ayer.

La secuencia, registrada en video, se viralizó en las redes sociales y generó distintas reacciones por el accionar del agente municipal.

El episodio ocurrió sobre el Paseo Jesús de Galíndez, en Playa Varese, a la altura del Maral 39, en medio de los operativos de prevención y control desplegados ante la convocatoria a la denominada “Rodada del terror”, una caravana de motociclistas organizada a través de las redes sociales con motivo de Halloween.

Un policía frenó a dos motociclistas con un tackle en Mar del Plata

En las imágenes se observa cómo dos jóvenes avanzan en una motocicleta e intentan eludir el puesto de control por una rampa. En lugar de detenerse, el conductor continúa la marcha y busca escapar del procedimiento. Entonces, un agente que corre hacia la moto se cruza en su trayectoria y lo golpea con el cuerpo, en una maniobra similar a un tackle de rugby.

El impacto desestabiliza la moto y los dos ocupantes terminan en el suelo. Mientras uno intenta reincorporarse y levantar el rodado, el otro es reducido por los agentes que participan del operativo. La secuencia no muestra lesiones de gravedad, aunque no se difundió información oficial sobre el estado de salud de los involucrados.

La reacción de quienes presenciaron el episodio también quedó registrada. “Guacho, le metió un tackle. Se tiró él. Lo tengo grabado encima”, se escucha decir a una persona en uno de los videos. En otra parte de la filmación, uno de los motociclistas le reclama al agente: “¿Qué me chocás?”.

Controles por la “Rodada del terror”

Los operativos se habían reforzado durante el fin de semana ante la convocatoria a una caravana de motociclistas por Halloween, promocionada en redes sociales bajo el nombre de “Rodada del terror”.

Según las publicaciones que circularon antes del encuentro, los organizadores habían anunciado que revelarían la ubicación de la convocatoria el mismo día a través de historias en redes sociales. También habían circulado mensajes de jóvenes que anticipaban que saldrían a realizar maniobras peligrosas y a provocar a las fuerzas de seguridad.

La preocupación de las autoridades estaba vinculada con la posibilidad de que se produjeran picadas, maniobras temerarias y otras infracciones en distintos sectores de la costa marplatense. En ese contexto se desplegaron controles para impedir que las motos circularan por sectores restringidos y prevenir incidentes.

El respaldo de Guillermo Montenegro

Tras la viralización del video, el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, expresó públicamente su respaldo al agente municipal que protagonizó la maniobra.

A través de su cuenta de X, el jefe comunal contó que se había comunicado con el efectivo, identificado por las iniciales L. M., para conocer cómo se encontraba después del operativo.

“Me comuniqué con él y está en óptimas condiciones. Me transmitió su convencimiento de que es por acá y de que no hay que aflojar”, escribió Montenegro.

Cuando nombramos a la “Patrulla Municipal”, nos olvidamos de que la componen personas. Son agentes que ponen el cuerpo, en el sentido más literal del término.



Quiero llevar tranquilidad sobre el estado del agente L.M. : me comuniqué con él y está en óptimas condiciones. Me… pic.twitter.com/RmqiJgiI7b — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) November 1, 2026

El intendente también destacó la tarea de los integrantes de la Patrulla Municipal y de los policías que participaron de los controles. “Cuando nombramos a la ‘Patrulla Municipal’, nos olvidamos de que la componen personas. Son agentes que ponen el cuerpo, en el sentido más literal del término”, afirmó. Y luego agregó: “Voy a bancar siempre a los que visten uniforme y cumplen el deber”.

Montenegro cerró su publicación con una defensa de los operativos y del objetivo de recuperar los espacios públicos para los vecinos. “Es importante que la calle sea de la gente y no de los que no dejan vivir”, sostuvo.