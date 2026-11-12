Mataron a puñaladas a una mujer de 72 años en Catamarca y detuvieron a su nieta como principal sospechosa

Una mujer de 72 años fue asesinada a puñaladas en su casa del barrio 920 Viviendas, en San Fernando del Valle de Catamarca, y por el hecho quedó detenida su nieta, de 39 años, como principal sospechosa. El marido de la víctima, de 82, también resultó herido durante el episodio y debió ser internado. Sin embargo, la investigación todavía no logró establecer quién provocó la lesión mortal.

El ataque ocurrió el martes por la noche, entre las 21.30 y las 22, en una vivienda ubicada sobre la calle La Pirhua, entre la avenida Argentina Indígena y Teruhan. De acuerdo con los primeros datos reunidos por los investigadores, unos jóvenes que pasaban ocasionalmente por el frente de la propiedad advirtieron que la puerta estaba abierta y observaron a Danna Vega, la nieta de la mujer, mientras forcejeaba con Nicolás Mercado, su abuelo . Ante esa situación, dieron aviso a la policía.

Cuando llegaron los servicios de emergencia, Carrizo estaba tendida en el pasillo de la casa, gravemente herida. Una ambulancia la trasladó al Hospital Interzonal San Juan Bautista, pero murió durante el trayecto.

La autopsia, realizada ayer por la mañana, permitió determinar que la mujer falleció como consecuencia de “un shock hipovolémico provocado por una herida de arma blanca” . Según el informe forense, la lesión mortal comprometió uno de sus pulmones. Además, el cuerpo presentaba otros cortes, algunos de los cuales podrían corresponder a heridas defensivas.

El resultado del peritaje confirmó que se trató de “una muerte violenta compatible con un acto homicida”, pero no permitió establecer quién realizó el ataque. Esa es, precisamente, una de las principales incógnitas que intenta resolver la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, a cargo de Alejandra Antonino.

Acusaciones cruzadas

Uno de los testimonios que forman parte de la investigación es el de una vecina que trabaja como enfermera y que ingresó a la vivienda poco después del ataque para intentar asistir a Carrizo. La mujer describió una escena dramática, con la víctima tendida en el pasillo y rodeada de sangre.

“ Ella estaba tirada en el pasillo, en un charco de sangre. Más o menos como a las 22. Estaba ‘boqueando’ porque le faltaba oxígeno, le faltaba el aire ”, relató en declaraciones difundidas por el diario local El Ancasti.

La testigo explicó que intentó contener las hemorragias mientras aguardaba la llegada de la asistencia médica. En ese momento, según contó, Mercado y Vega permanecían dentro de la casa y se responsabilizaban mutuamente por lo sucedido.

En la morgue judicial confirmaron que la muerte de Aurora del Valle Carrizo se produjo como consecuencia de las graves heridas que sufrió con un cuchillo

“Ahí estaban los dos sentados y Aurora estaba tirada en el pasillo, en el medio. Ya había terminado la escena y había sangre por todos lados, por las paredes, por lo que ella se venía agarrando”, recordó. Luego describió el intercambio entre los familiares: “Se echaban la culpa tanto el hombre como la nieta. Entre los dos se decían: ‘Vos la mataste’”.

La vecina también aportó detalles sobre los elementos que encontró en el lugar. Dijo que vio una cuchilla de grandes dimensiones cerca del cuerpo y que posteriormente se halló otra en la vereda. Ambas armas blancas fueron incorporadas a la investigación y deberán ser sometidas a peritajes para determinar si tienen rastros biológicos o huellas que permitan establecer quiénes las manipularon.

Luego de tomarle declaración tanto al esposo de la víctima como a su nieta, Vega quedó detenida como principal sospechosa del homicidio. La mujer, de 39 años, había sufrido una pequeña lesión en un dedo. Durante un tiempo tuvo una peluquería en el barrio y luego se mudó a Valle Chico, donde se dedicaba a realizar tratamientos estéticos y a tirar las cartas de tarot.

Mercado, en tanto, sufrió heridas punzantes en la cabeza y un corte en un brazo, por lo que fue trasladado al Hospital San Juan Bautista. En un primer momento quedó arrestado de manera provisoria y bajo custodia policial, pero posteriormente, a medida que avanzó la investigación, la Justicia dispuso su liberación.

La investigación comenzó bajo la intervención del fiscal de Instrucción Ricardo Córdoba Andreatta, pero luego fue derivada a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género por las características del caso y el vínculo entre las personas involucradas.

En las primeras horas se realizaron inspecciones en la vivienda, se secuestraron elementos de interés para la causa y se recibieron declaraciones testimoniales. También se dispusieron exámenes médicos e inspecciones corporales, se tomaron muestras para peritajes y se incautaron prendas de vestir.

Además, se realizó un allanamiento en una vivienda de Valle Chico vinculada con Vega, donde fueron secuestrados dos teléfonos celulares.