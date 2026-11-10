Ofrecía trabajo de modelos o promotoras, pero las mujeres que caían en el engaño eran explotadas sexualmente

Cuando decidió hablar en el juicio, Sergio Velazco, un técnico en refrigeración con domicilio en el barrio porteño de Caballito, afirmó ser inocente. “Es falso lo que se me imputa”, afirmó ante el juez Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2. Pero al dictar la sentencia, el magistrado entendió que había pruebas suficientes y lo condenó a la pena de siete años de cárcel por encontrarlo culpable de los delitos de promoción y facilitación de la prostitución y explotación económica del ejercicio de la prostitución.

Además, el juez Gorini dispuso el pago de $2.302.800 en concepto de reparación para una de las víctimas, “actualizable al momento de su percepción por el Índices de Precios al Consumidor (IPC) establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)”.

Así se desprende de la sentencia firmada la semana pasada a la que tuvo acceso LA NACION. El fiscal Diego Luciani, a cargo de la acusación pública, había solicitado que Velazco, de 64 años, sea condenado a la pena de nueve años de prisión (casi el máximo de diez años de cárcel que estable el Código Penal de la Nación para esos delitos).

“De esta manera, no puedo dejar de soslayar la calidad de los hechos aquí investigados y por los que se debe aplicar una sanción penal, que afectan uno de los bienes jurídicos de mayor relevancia como ser la dignidad humana, expresando Velazco con su accionar un reflejo de un modelo patriarcal en el que la mujer se encuentra en inferioridad de condiciones y en un plano de desigualdad”, sostuvo el magistrado en su sentencia.

El juez Jorge Gorini Archivo

Se trata de un expediente judicial que comenzó hace 12 años, después de que “fuera rescatada una víctima”. La Justicia ordenó el allanamiento en la casa de Velazco, situada en Terry 323 , en Caballito.

En el procedimiento, a cargo de la por entonces Policía Metropolitana (ahora Policía de la Ciudad), se secuestró documentación y otras pruebas que permitieron identificar a otras tres víctimas, como un cuaderno “espiralado” donde el ahora condenado llevaba un control de su “negocio”: registraban fechas, horarios de llegada y salida y el detalle de los encuentros sexuales con los valores correspondientes.

El 23 de diciembre de 2016, la fiscal federal María Paloma Ochoa presentó el requerimiento de elevación a juicio donde hizo un resumen del relato de las víctimas de Velazco.

Primero, la representante del Ministerio Público expuso el testimonio de la víctima identificada como M. A. o Testigo 1, una joven que buscaba trabajo por internet, desde donde llegó a una página web “que seleccionaba chicas para agencia de acompañantes”, Entonces envió un corro electrónico, donde se presentó y adjuntó cuatro fotos.

Poco después, según el expediente, recibió una llamada de Velazco, que “le comentó que él trabajaba con cuidado, le mencionó la forma de trabajo en torno a la seguridad brindada por él” y la citó en su casa de Caballito.

En el encuentro, el ahora condenado" le exhibió varias fotografías de chicas en ropa interior y lencería erótica, diciéndole que le tomaría fotos similares con el fin de promocionarla con los clientes en Internet, describiéndole su ‘tipo de clientes’ y manifestándole que ‘él se manejaba a ese nivel’. Acto seguido, Velazco la ‘invitó a quedarse a dormir’, retirándose de la habitación y despertando a la testigo al día siguiente, luego de lo cual, subieron a la planta baja de la casa donde ‘le explicó el método de manejo, le exhibió una hoja con instructivo sobre las preguntas que le debía hacer a los clientes, le especificó acerca de los aranceles diciendo el valor del servicio sexual y le tomó fotografías con disfraces eróticos, circunstancias que llevaron a que de mutuo acuerdo comenzara a practicarle sexo oral sin uso de preservativo’.

Otra víctima, a la que se conoció como testigo 20 o A. F. que envió el curriculum vitae a un lugar donde buscaban “promotoras o modelos”. En una charla, Velazco, le explicó: “Nosotros somos una agencia de modelos, nosotros pactamos por internet, se toman unas fotos así los clientes que nosotros tenemos deciden qué modelo quieren elegir, las modelos que trabajan conmigo ofrecen servicios especiales”.

El vecino de Caballito le preguntó a la joven si le gustaba dónde vivía. “Yo estaba viviendo en un hostel, le dije que no mucho, por el tema de la privacidad. Él me dijo que tenía una habitación con baño privado para mí sola, que si quería me podía quedar a vivir ahí para no tener que pagar, que no me cobraba”.

A otra chica, C. A. o testigo 19., que también llegó a Velazco en una búsqueda de trabajo como modelo o promotora, el ahora condenado le dijo que era policía y que trabajaba en inteligencia.

“Me mostró las placas identificatorias, me dijo que trabajaba en la parte de inteligencia y hacía hincapié reiteradas veces en que a él lo conocían todos los vecinos y la policía, que pasaban los patrulleros y él saludaba, como para que yo me quede tranquila que era todo normal y queriéndome dar la imagen de buena persona. Imagínate que en el contexto en el que yo me encuentro de desesperación, Daniel [Velazco] se mostró como una persona contenedora, de querer cuidarme”, dijo la víctima.

También contó que Velazco le dijo que tenía que tener relaciones sexuales con él. “Si yo no trabajaba bien no me podía representar, es más me decía que las otras agencias estaban con las modelos y que si le decían que no, las echaban. El me fue llevando a esa situación, esperó el momento justo y yo la verdad encontrándome en ropa interior pensé que no sabía como iba a reaccionar si le decía no”.

Según el expediente, la chica relató: “El cliente llamaba al teléfono que figuraba en el aviso, el cual manejaba solamente Velazco, quien hacía todo un seguimiento de mensajes de texto y llamadas para ver qué estaba haciendo”.

Velazco concretaba un “encuentro” y acompañaba a C. A. al punto de reunión, debiendo ella caminar sola la última cuadra y mandarle un mensaje de texto a con el número de habitación del hotel alojamiento. Después se quedaba con un porcentaje del pago.

El fiscal Diego Luciani

Al dictar la sentencia, el juez Gorini dijo: “Los hechos imputados resultan de especial gravedad, no sólo por aquellas cuestiones que justamente forman parte de los requisitos típicos (la incentivación económica para introducir a la víctimas en la prostitución, la exhibición de sus imágenes en páginas web para conseguirles clientes y la obtención de réditos económicos del ejercicio de la prostitución ajena), sino también por la especial situación de vulnerabilidad en que las que aquellas se encontraban, aprovechándose el encausado de las facilidades que le otorgaba la posición dominante con relación a sus víctimas. Tal circunstancia, tuvo lugar, concretamente, durante el desarrollo de las entrevistas que daban inicio a su trato con ellas, allí Velazco desplegaba su habilidad de escucha activa para detectar cuál era esa coyuntura de vulnerabilidad en la que estaban inmersas y aprovechar tal información para envolverlas con relatos de las ganancias inmediatas que podrían percibir y que les resultaban irresistibles para solucionar sus acuciantes penurias económicas”.

También afirmó: “Se presentaba como garante de su seguridad diciéndoles que él las acompañaría hasta el lugar en el que se pactaban los encuentros con los clientes prostituyentes para que no tuvieran inconvenientes, como así también debían reportarse a él una vez en el interior de la habitación del hotel para indicar que estaba todo correcto. Ello lo hacían por medio del celular que Velazco les había asignado y a la salida debían otorgarle el porcentaje que le correspondía. De este modo, aquel ejercía un control extremo sobre las víctimas respecto de sus movimientos bajo el ropaje de brindarles protección”.