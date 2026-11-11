Se fugó el italiano Leonardo Bertulazzi, exintegrante de las Brigadas Rojas

El italiano Leonardo Bertulazzi tiene 74 años y pasado como integrante del grupo terrorista Brigadas Rojas. Estaba detenido en espera de la extradición a su país donde debe cumplir una condena de 27 años de prisión, pero de manera casi inexplicable se fugó del arresto domiciliario y ahora está nuevamente prófugo. Fuentes de la Policía Federal Argentina confirmaron el escape y la activación de un protocolo de búsqueda.

Cumplía su detención en un inmueble situado en Defensa 649, monitoreado con tobillera electrónica y estaba a pocos días de ser trasladado por Interpol a Italia. Se habría descolgado con un sistema de arnés desde el quinto piso del departamento en el que vivía con su esposa. Había una custodia uniformada en la zona, pero la alarma de la tobillera no se activó ya que ese aparato fue encontrado en ese edificio. De alguna manera logró quitarse ese mecanismo de control.

La jueza federal María Servini quedó a cargo del expediente que investiga esa fuga. Los investigadores habían solicitado que Bertulazzi fuese enviado a una prisión hasta que se resolviesen los trámites del traslado a su país, pero la Justicia mantuvo al italiano en prisión domiciliaria.

La Corte Suprema de Justicia había avalado el año pasado la extradición a Italia de Bertulazzi, exmiembro de las Brigadas Rojas, una organización terrorista responsable de numerosos hechos de violencia entre 1970 y 1980. Entre los crímenes más resonantes del grupo se encuentra el secuestro y posterior asesinato del ex primer ministro de Italia Aldo Moro, en 1978, donde Bertulazzi intervino en la logística.

Bertulazzi fue capturado en Argentina en 2002. Llegó al país en moto, junto con una mujer, y fue detenido al cruzar un paso fronterizo cercano a San Carlos de Bariloche, desde Chile. El italiano estaba beneficiado por una resolución de refugio desde 2004, lo que impidió su extradición en aquel momento.

Sin embargo, en agosto del 2024, el gobierno argentino anunció su detención. Fue luego de que la Presidencia, tras un decreto que modificó la integración de la Comisión Nacional para los Refugiados −Conare−, le quitara la condición de refugiado político.

Cuando fue detenido hace dos décadas en un garaje cerca de su departamento de Monserrat, Bertulazzi llevaba el pasaporte de su hermano, de nombre Alberto, con su fotografía. Más de dos décadas después, nuevamente, está prófugo.