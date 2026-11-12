Mataron a un cabo de la Policía Federal al que asaltaron en Merlo cuando volvía a su casa en moto: le robaron el arma y le dispararon

Un cabo 1° de la Policía Federal Argentina fue asesinado en Merlo durante un intento de robo ocurrido cuando volvía a su casa en moto tras haber terminado su jornada de servicio. Un vecino que circulaba con su auto por la zona casi se convierte en la segunda víctima del letal asalto: quedó en medio de la línea de fuego y un proyectil destrozó la luneta trasera de su vehículo y le rozó el cráneo, por lo que debió recibir atención médica.

El ataque se produjo en la intersección de la avenida Bicentenario y Deán Funes, en jurisdicción del barrio Pompeya, donde dos delincuentes que se desplazaban en otra moto interceptaron a Nicolás José Aragón; el efectivo se resistió, pero le sustrajeron su arma reglamentaria, una Bersa Thunder 9 mm, con la que le dispararon. En cambio, no le robaron su moto, una Bajaj Rouser 200, que habría sido el objetivo primario de los asaltantes.

Aragón, de 30 años, revistaba en la Subjefatura de la Policía Federal. Recibió impactos de bala en la región pectoral derecha y en una pierna.

Según informó el portal de noticias Primer Plano, la víctima fue auxiliada por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y trasladada de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas, de Merlo.

Fue intervenido quirúrgicamente, pero los esfuerzos médicos no bastaron: Aragón entró en terapia intensiva, en estado crítico, y falleció durante la madrugada de hoy.

En tanto, en la guardia del mismo hospital, y casi en simultáneo, ingresó el conductor de un Renault Sandero, de 29 años, con un roce de bala en la cabeza. Relató que cuando circulaba por la zona escuchó las detonaciones, la rotura de su luneta trasera y, luego, notó que le corría sangre desde la parte posterior del cráneo. Fue asistido por personal médico y se retiró del lugar por sus propios medios, fuera de peligro.

La causa, caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, quedó a cargo del fiscal Claudio Oviedo, de la Unidad Funcional de Instrucción UFI N° 5 de Morón.

Este mediodía, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, expresó sus condolencias por el asesinato del cabo Aragón.

“Lamento profundamente el asesinato de Nicolás Aragón, agente de nuestra Policía Federal Argentina, durante un intento de robo en Merlo, provincia de Buenos Aires. Acompaño a su familia, seres queridos y compañeros de la Fuerza en este difícil momento. A los responsables, que les quede claro: vamos a trabajar hasta encontrarlos, detenerlos y ponerlos a disposición de la Justicia”, suscribió.