Candela Arizaga dijo que tuvo “un brote psicótico” y le quitó responsabilidad a Facundo Moyano

Tras ampliar su declaración en la fiscalía especializada en Violencia de Género de Saavedra, la influencer Candela Arizaga se refirió al episodio que protagonizó junto a Facundo Moyano en el barrio porteño de Belgrano.

En declaraciones a la prensa junto a su nuevo abogado, Javier Herrera, la modelo de 23 años aseguró que sufrió un “brote psicótico”, negó que el sindicalista hubiera ejercido violencia contra ella y reveló que solicitó el levantamiento de la restricción de acercamiento porque le gustaría volver a ver al hijo de Hugo Moyano.

La primera consulta de los periodistas estuvo relacionada a su estado de salud. “Estoy bien”, afirmó la joven. Al referirse a lo ocurrido durante la madrugada del martes, insistió en que “no hubo violencia”. Además, remarcó que no pudo volver a comunicarse con el exdiputado debido a la prohibición de acercamiento que pesa sobre él.

Candela Arizaga al salir de la fiscalía especializada en Violencia de Género en Saavedra Pilar Camacho

“¿Si quiero verlo? Obvio”, respondió más adelante la influencer. Luego volvió a referirse a lo sucedido 48 horas antes, un episodio que terminó con la modelo corriendo semidesnuda por la avenida del Libertador. “Tuve un brote, lamentablemente. Lo voy a tratar de acá en adelante para estar bien. Es un tema psicológico”, afirmó.

Después de responder algunas preguntas mientras caminaba, Arizaga se detuvo finalmente para hablar ante las cámaras. Cuando le consultaron sobre la posibilidad de que Moyano hubiera incurrido en un hecho de violencia de género, respondió: “Para nada, chicos. Para nada. De haber sido así, lo hubiera dicho, obviamente”.

“Esto se debe a varias cosas que atravesé psicológicamente. De hecho, yo pedí que se levantara la restricción. Espero verlo pronto. Quiero aclarar que el problema nunca fue con él. Yo tuve un brote psicótico, chicos. Si se fijan en las imágenes, yo huía de todos. Había hasta un policía corriéndome y me asusté”, agregó.

Candela Arizaga al salir de la fiscalía especializada en Violencia de Género en Saavedra Pilar Camacho

La joven se negó a responder preguntas sobre un posible consumo de estupefacientes y volvió a desligar a Moyano de cualquier responsabilidad. “Si hubiera pasado algo de lo que se dice, yo habría sido la primera en salir a contarlo en todos lados”, sostuvo.

Por último, habló unos instantes sobre su perro Mafia, que había escapado del departamento del sindicalista en Belgrano. “Está muy bien. Está en Rosario. Gracias a Dios, no le pasó nada”, concluyó.

La primera expresión pública de Arizaga sobre el hecho había tenido lugar el miércoles, por medio de una historia de Instagram. “Ya estoy bien y mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon. Tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea le deseo mucho amor”, posteó la modelo en sus redes sociales.

El sindicalista Facundo Moyano tras brindar declaración en la Unidad de Flagrancia Norte Marina Espeche

Tal como informó LA NACION, en la madrugada de este martes, el encargado del edificio en el que reside Moyano, identificado como Nahuel Astrada, relató a efectivos de la Policía de la Ciudad que el hijo del exsecretario general de la CGT había salido del inmueble de manera precipitada detrás de una mujer semidesnuda.

Según se registró en cámaras de seguridad -tanto del inmueble como otros establecimientos-, ambos fueron interceptados en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre con signos compatibles con el consumo de estupefacientes.

La puerta del edificio donde vive Facundo Moyano Hernan Zenteno

Tras ello, Arizaga fue trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Pirovano, donde —según aclaró el titular del servicio, Alberto Crescenti— estuvo internada varias horas.

Moyano, por su parte, quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Se encuentra en libertad, pero la fiscalía dispuso las siguientes medidas: restricción de acercamiento a la víctima (300 metros) y de contacto, fijación de un domicilio y la obligación de acudir a todas las citaciones.

Quién es Candela Arizaga

La joven modelo y promotora nació en Rosario y cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram. Además, es creadora de contenido y colabora con marcas de belleza y cuidado de la piel. En su cuenta sube habitualmente fotos de paisajes en ciudades como Nueva York, Miami, Las Vegas, Ámsterdam, París y otros destinos como Cancún, San Andrés y Punta Cana.

La modelo Candela Arizaga junto a Mafia, su bulldog francés negro

También está liga al mundo del deporte: se declaró fanática del fútbol, es hincha de Rosario Central y en el último tiempo compartió imágenes suyas en partidos de la selección argentina. A su vez, asistió a la final del Mundial 2026 en Nueva York, entre la albiceleste y España. Además, en 2023 fue promotora del Turismo Carretera.

A comienzos de 2024 mantuvo una relación sentimental con el cantante de cumbia Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante. Ella lo acompañó a programas de televisión, aunque lejos de las cámaras. El romance duró apenas unos meses.