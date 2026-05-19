Mataron a un ladrón de motos en una venganza por un robo

Un delincuente fue mortalmente baleado en La Plata y por ese crimen buscan a dos sospechosos que huyeron del lugar del hecho luego de apropiarse de una moto que había sido robada por la víctima del homicidio. La policía bonaerense informó que esos agresores fueron detenidos algunas horas después de la fatal balacera.

El asesinato se registró en una casa situada en 122 y 613, en Villa Ponsati, donde vivía un hombre de 28 años con abultado prontuario delictivo. La víctima, identificada como Gustavo Ariel Areco, fue ejecutada con dos disparos en el tórax, efectuados a corta distancia.

Para los investigadores, el móvil del crimen fue un ajuste de cuentas, venganza que habría sido originada por el robo de una moto, el rodado que los homicidas se llevaron luego de matar a Areco.

Ese hombre tenía antecedentes por robo agravado, tenencia de armas, lesiones, resistencia a la autoridad y delitos vinculados al robo de motos y otros vehículos.

La moto Zanella que los homicidas se llevaron del patio trasero de la casa de la víctima había sido robada poco antes a un adolescente de 17 años, en el cruce de 603 y 117. La Justicia no tenía en el momento del crimen denuncia sobre el robo de ese rodado.

En la escena del crimen los investigadores secuestraron cinco vainas calibre 9 milímetros y comenzaron a recolectar testimonios. Según indicaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas, dos implicados que se movilizaban en una moto azul llegaron hasta el domicilio reclamando una motocicleta robada. En medio de la discusión efectuaron varios disparos contra Areco y luego escaparon llevándose una moto Zanella bordo del lugar.

Tras el llamado de vecinos al sistema de emergencia 911, policías encontraron a Areco gravemente herido, en el patio trasero de su hogar. Debido a la demorada llegada de una ambulancia, la víctima fue trasladada en un vehículo particular al Hospital San Martín, donde finalmente falleció.

La investigación permitió identificar a los autores como Z. T. J., de 18 años, y L. J. T., de 21, quienes habrían llegado previamente junto a otros dos hombres en un auto Chevrolet Vectra gris y un Chevrolet Corsa bordo. La fiscalía 15 de La Plata en turno avaló cuatro allanamientos de urgencia que terminaron con la captura de los dos acusados por el delito de homicidio. Además, fueron identificados otros dos sospechosos, de 42 y 43 años.

Durante los operativos se secuestraron una moto Honda GLH 150 azul, la Zanella recuperada, los dos automóviles utilizados antes del ataque, celulares, y prendas de vestir que comprometerían a los detenidos.

La fiscal Cecilia Corfield ordenó pericias de dermotest sobre los detenidos para verificar si manipularon armas de fuego en los últimos días, además de sumar al expediente declaraciones de testimoniales.