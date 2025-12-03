Mataron a una mujer en un ajuste de cuentas entre bandas narco

El cuerpo de una mujer asesinada fue encontrado en la vía pública, en Uspallata y Tucumán, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Los policías que llevaron al lugar del hecho, ubicado en el barrio Libertador, tomaron los primeros testimonios de vecinos, que sostuvieron la teoría de que se trató de un crimen originado en una venganza narco.

El cadáver fue descubierto ayer, luego de un llamado al 911. La víctima -cuya identidad aún no fue confirmada en forma oficial, pero que ya fue reconocida en la investigación- quedó en la acera, entre un camión y un colectivo que estaban estacionados en esa zona con fuerte presencia de vendedores minoristas de drogas.

De acuerdo con los informes surgidos tras los peritajes iniciales, la mujer habría sido asesinada a golpes. Especialmente, en la cara y el cuello. Los peritos estiman que el lugar donde quedó el cuerpo no fue la escena primaria del crimen.

Estiman los investigadores que el cuerpo, que estaba envuelto por una frazada, fue arrojado desde un vehículo. En esa acera donde fue encontrado el cuerpo de la víctima no aparecieron manchas hemáticas compatibles con la golpiza que costó la vida de la mujer.

Trascendió que la joven sería una conocida vendedora de drogas, que operaría en otro barrio, en el asentamiento conocido como villa pegamil. La hipótesis inicial es que se trató de un ajuste de cuentas narco y que el cuerpo fue dejado en ese lugar como mensaje a vendedores de drogas.

En ese barrio, según el relato policial, es frecuente escuchar disparos en las noches, estampidos que los vecinos tienen identificados como peleas entre los vendedores de drogas que se disputan el territorio. Quienes habitan en ese barrio también se quejaron por la escasa presencia policial en ese sector de Tres de Febrero.

La fiscalía que se hizo cargo del caso solicitó el relevamiento de cámaras de seguridad en los alrededores del lugar donde fue encontrado el cuerpo, en procura de detectar el movimiento de los homicidas. También, los funcionarios judiciales aguardaban el resultado de la autopsia para establecer la mecánica del crimen.