Mataron de un disparo a un reconocido empresario hotelero y gastronómico de Puerto Iguazú

POSADAS. La ciudad de Puerto Iguazú se conmocionó hoy con la noticia del homicidio de un balazo de un reconocido empresario hotelero y gastronómico, el cual habría sido asesinado por su exsuegro.

Alfredo Wiebel, de 48 años, fue mortalmente baleado tras una discusión dentro de un inmueble situado en el cruce de República Argentina y Pancho Ramírez, en el centro de la ciudad de las Cataratas, este viernes en horas del mediodía.

Efectivos de la Unidad Regional V, empezaron a buscar al sospechoso, identificado como Alfredo Salazar, de 82 años y exsuegro de la víctima, quien habría sido señalado como el autor del disparo mortal.

Finalmente poco antes de las 20 se informó que ese hombre fue localizado. Estaba internado en una clínica de Iguazú, donde permanece con custodia policial.

En tanto, efectivos de la Policía de Misiones buscan intensamente el arma homicida.

Wiebel se había separado de la hija de Salazar, con quien tuvo dos hijos, hace algo más de seis meses y había formado pareja con otra mujer en Iguazú, explicaron a LA NACION personas que conocieron a la víctima de este crimen.

Distintas fuentes del ámbito empresarial de Puerto Iguazú señalaron que existían especulaciones sobre diferencias económicas y financieras entre el presunto autor del homicidio y su exyerno, por lo que se sospecha que esa disputa sería el móvil del crimen.

Wiebel también fue un reconocido piloto de carreras del ámbito local en Misiones, y corrió en categorías como el rally, en el TC 4000 Misionero y a nivel nacional en el Procar 4000 en su Clase B.

“En su box siempre había amigos y era muy alegre, amable y generoso”, dijo el periodista especializado en automovilismo, Pablo Lizarraga.

Como empresario, junto a su hermano era dueño de la franquicia Holy, un restobar con sucursales en Iguazú y la Costanera de Posadas, y también controlaba el “Z Hotel Boutique Iguazú”.

Su exsuegro, ahora sospechoso principal del homicidio, también es un reconocido empresario, titular del Despacho Aduanero Echeverria y Asociados, con importantes operaciones en la Triple Frontera, y también realizaba negocios de exportación de harina a Brasil.

Además, Salazar es titular de propiedades en Miami, Buenos Aires y Brasil.