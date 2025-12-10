Mató a su hijo de cuatro años y se suicidó: la carta donde anunció su cruel plan

Desde la ruta, el camionero Gustavo Suárez llamó a su exmujer, una sargento de la Policía de la provincia de Buenos Aires, y le anticipó su cruel plan: matar a Francisco, el hijo de cuatro años de ambos, y después suicidarse. Cumplió.

Tras el aviso de la sargento Daiana García, un patrullero de la policía bonaerense acudió lo más rápido posible a la casa, situada a 150 metros de la ruta provincial 60, en Coronel Suárez. Ya era tarde.

Lo primero que vieron los uniformados fue un camión Mercedes Benz detenido sobre la banquina. En el interior de la casa estaba muerto Suárez, de 48 años. Se había suicidado de un tiro en la cabeza con un revólver calibre .22., según informaron a LA NACION fuentes policiales.

El niño estaba herida de bala, pero todavía tenía signos vitales. Fue trasladado de urgencia a un hospital, pero falleció.

Suárez había escrito una carta dirigida a García donde anunciaba su cruel plan y que había subido a su estado de WhatsApp.

“Nos vamos con Fran así estás tranquila. Ahora hacete cargo de tus actos. Me volviste a mentir. Tenés que aprender a no mentir y a jugar con las personas y los sentimientos de ellas. Ahora a llorar a la iglesia Daiana García. Me voy con mi bebé Francisco porque prometí cuidarlo siempre y así lo haré. Él va a estar bien donde quiera que estemos y no en una vida de mierda que le podés dar vos acá, dejándolo tirado en un lado u otro para irte con algún macho, que es lo que haces siempre porque el nene no te importa. No vale la pena despedirnos porque no te lo mereces. Me voy convencido de que la vida siempre te devuelve todo lo que das”, decía entre otras cosas el manuscrito que fue subido al estado de WhatsApp. Estaba firmado como Franciso [sic] y Tata y fechado el 8 de diciembre.

El homicidio y suicidio ocurrieron en los primeros minutos de ayer. Según informaron fuentes policiales, había denuncias previas por violencia familiar y la última medida cautelar había vencido el jueves pasado.

El 7 de noviembre pasado, García, de 35 años, había pedido una prohibición de acercamiento de Suárez para con su hijo. El Juzgado de Garantías N°3 de Bahía Blanca no hizo lugar a las medidas solicitadas y le ordenó la intervención Juzgado de Paz de Coronel Suárez y la derivación al “servicio local”, que se entrevistó con la madre y el niño y solicitó medidas de protección.

El 14 de noviembre pasado, según fuentes del caso, el juez de Paz de Coronel Suárez, Fernando Goñi Pisano, dispuso “el cese de los actos de perturbación y, argumentando que no existía riesgo extremo, le dio prioridad al vínculo “paterno-filial”.