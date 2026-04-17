Mató a su novia y se suicidó al arrojarse desde el balcón de la casa de una amiga

Tras el hallazgo de los cuerpos de dos jóvenes en Rosario, la fiscalía sustentó un caso de femicidio seguido de suicidio. El cadáver de Sophia Civarelli fue encontrado en su casa, con un corte en el cuello. Un cuchillo estaba en la mano de quien la Justicia considera víctima de un crimen. A pocas cuadras de esa escena se produjo la muerte de su novio, identificado como Valentín Alcida, quien se arrojó la vacío desde el balcón de la casa de una amiga.

Ese joven de 22 años -la misma edad de la víctima- había intentado convencer a la propietaria de esa vivienda de que había presenciado el suicidio de Civarelli, con quien mantenía una relación sentimental. De acuerdo con fuentes al tanto de la investigación, esa versión de los hechos habría sido relatada por la testigo de la muerte de Alcida. Para los investigadores, la decisión del hombre no habría sido impulsada por la desgarradora visión de presenciar como su novia se quitaba la vida, sino por la sospecha de que su testimonio terminaría siendo desmentido por peritajes y que se descubriría el asesinato de la mujer.

Alcida falleció cuando era trasladado en ambulancia hacia un hospital. Dejó una carta en la que informó su decisión de quitarse la vida y mencionó en ese texto que su novia había tomado igual determinación. No fue suficiente para convencer a los investigadores de ir tras la sugerida pista de un doble suicidio. Si bien la causa no avanzará al morir el ahora sospechoso, la fiscalía definirá antes del cierre del caso la mecánica de la muerte de la joven para establecer si otras personas participaron o no del hecho.

La mujer tenia cerca de una mano un común cuchillo de cocina, pequeño y con filo estilo sierra. Para los detectives de la policía santafesina esa situación parecía indicar la alteración de una escena de crimen. Los peritajes definirán las circunstancias que rodearon a esa muerte.

Ambos jóvenes estudiaban la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario y mantenía una relación sentimental desde el año pasado. Trascendió que el ahora sospechoso de femicidio se había mudado hace pocos meses a la casa en la que vivía su novia y que fue escenario primario de la tragedia.

En principio, los investigadores no encontraron registros de denuncias judiciales o policiales sobre violencia de género, aunque esperan obtener testimonios de familiares y allegados de la pareja para vislumbrar como era la convivencia entre esos dos jóvenes universitarios.