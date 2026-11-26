El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata condenó a Sergio Ramón Oliveira a la pena de prisión perpetua acusado del crimen de su prima Guadalupe Eseiza, de 8 años. Y agregó un límite a cumplir de 40 años encerrado para que el asesino de 28 años pueda acceder a la libertad condicional. Más allá de los agravantes judiciales y del hecho que la víctima fue menor, los jueces evaluaron la brutalidad del homicidio para establecer un piso alto a la sentencia de prisión perpetua. Oliveira no solo agredió sexualmente a la niña que tenía a su cuidado en ese momento, en la localidad bonaerense de Lobos, sino que la forma del crimen cometido en marzo de 2020 fue horrenda: la chica fue quemada viva.

Los jueces Andrés Vitali, Santiago Paolini y Ernesto Domenech dictaron la sentencia por los delitos de “tentativa de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el encargo de la guarda, en concurso real con homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y criminis causa, estos dos últimos en concurso ideal”.

Como se consignó, el tribunal impuso un límite de 40 años para que el condenado pueda solicitar la libertad condicional. Al ser calcinado el cuerpo de la menor, la autopsia no pudo determinar si se había concretado el ataque sexual, por eso ese delito quedó calificado en grado de tentativa.

Guadalupa Eseiza tenía 8 años

Este caso había empezado el 1° de marzo de 2020, cuando la madre de Guadalupe denunció en la comisaría de Lobos que su hija estaba desaparecida. Dijo que Oliveira había pasado por su casa, en Angueira y calle 237, para llevar a la niña a un cumpleaños y que ella le había dado su consentimiento para que lo hiciera. Aparentemente, el joven -que en ese momento tenía 22 años- debía pasar por la casa de otro familiar a buscar a su propia hija, de edad similar a la de Guadalupe, y llevarlas a ambas niñas al cumpleaños, lo que finalmente no ocurrió.

Mientras la policía buscaba a Guadalupe, Oliveira llegó a la casa de un familiar, en Roque Pérez, en medio de una crisis nerviosa. “Me mandé una cagada, por la nena no pude hacer nada”, fueron sus palabras, reflejadas en el primer momento de la investigación.

El horror quedó al descubierto cuando la policía fue a la casa de Oliveira, situada en la avenida Yrigoyen al 1200, a unas 20 cuadras del domicilio de la víctima. Dentro hallaron el cadáver calcinado de Guadalupe, sentado contra una pared, sobre unas brasas.

Al lado del cuerpo fue hallada una garrafa que había sido arrimada a las brasas para que explotase, con la intención de generar así un mayor incendio del que se encontró en la escena del crimen.

La autopsia reveló que la menor presentaba fuertes traumatismos de cráneo por una serie de golpes recibidos en la cabeza y también en el rostro, y que la causa de muerte fueron las quemaduras que dañaron sus órganos vitales.

“Nosotros lo criamos y siempre le dimos todo. Lo llevábamos a la escuela. Yo me ocupaba de él. Criamos a un monstruo, es un demonio. Para hacerle lo que le hizo a mi hija, tiene que ser un demonio”, había expresado Severiana, la madre de Guadalupe, en el momento de la captura de su sobrino. Seis años después, el homicida recibió la máxima pena.