La hipótesis principal sobre cómo se prendió fuego el joven que murió en Córdoba

“Me explotó el tanque de la moto”. Fue lo primero que Isaías Barrera, el joven que murió por las graves quemaduras sufridas al quedar envuelto en fuego, les dijo a los vecinos que lo socorrieron cuando corría por las calles de Barrio Sur, en la ciudad de Marcos Juárez, Córdoba. Lo mismo repitió a los médicos de la ambulancia que lo trasladaron de urgencia a un hospital.

Barrera, de 20 años, finalmente falleció en el Instituto del Quemado de Córdoba. La hipótesis principal de la investigación es que se trató de un trágico accidente cuando la víctima hacía arreglos en su moto.

Falleció el joven que resultó con quemaduras de gravedad en Marcos Juárez

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Barrera vivía en la casa de su novia, Sabrina S., de 20 años. Se trataba de una pareja con problemas de consumo de alcohol y de estupefacientes.

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