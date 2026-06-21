Megaoperativo en Once: secuestraron más de 13.000 prendas y 250 pares de zapatillas de contrabando

Más de 13.000 prendas de vestir y 250 pares de zapatillas presuntamente ingresados al país de manera ilegal fueron secuestrados en nueve locales comerciales de la zona porteña de Once, en un operativo que permitió decomisar mercadería valuada en aproximadamente 123 millones de pesos y puso bajo la lupa un circuito de comercialización de productos importados sin respaldo aduanero.

Los procedimientos se realizaron en la galería La Juanita, ubicada en la Recova de la avenida Pueyrredón, frente a Plaza Miserere, en el barrio de Balvanera. La investigación se había iniciado a partir de sospechas de comercialización de indumentaria extranjera que habría ingresado al territorio nacional eludiendo los controles fiscales y aduaneros exigidos por la legislación vigente.

La Policía de la Ciudad secuestró más de 13.000 prendas de vestir y 250 pares de zapatillas de contrabando en una galería del barrio de Once Prensa Policía de la Ciudad

De acuerdo con la pesquisa, en los comercios allanados se distribuían y vendían productos importados que no contaban con documentación que acreditara su ingreso legal al país.

Esa situación derivó en una causa por presunta infracción al Código Aduanero, al considerarse que la mercadería habría sido incorporada al circuito comercial por fuera de los mecanismos de control establecidos por el Estado.

Las tareas investigativas permitieron reconstruir el funcionamiento del esquema y determinar los puntos de almacenamiento y comercialización. Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°1, conducido por Ezequiel Berón de Astrada, ordenó una serie de allanamientos simultáneos sobre los locales involucrados.

Durante los procedimientos realizados por la Policía de la Ciudad se incautaron más de 13.000 artículos de indumentaria, entre ellos camperas, remeras deportivas, conjuntos, pantalones, vestidos y ropa interior. Además, fueron secuestrados 250 pares de zapatillas de distintas marcas y modelos. Según la valuación realizada durante la causa, el total de la mercadería decomisada asciende a unos 123 millones de pesos.

La Policía de la Ciudad secuestró más de 13.000 prendas de vestir y 250 pares de zapatillas de contrabando en una galería del barrio de Once Prensa Policía de la Ciudad

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, los allanamientos fueron realizados por personal especializado en investigaciones criminales, con la participación de verificadores aduaneros encargados de inspeccionar la documentación y el origen de los productos encontrados en los locales.

Ahora la Justicia deberá avanzar sobre la trazabilidad de la mercadería secuestrada para determinar cómo ingresó al país, quiénes participaron de su comercialización y si existen otras personas o establecimientos vinculados a la maniobra investigada.

La totalidad de los artículos quedó a disposición del juzgado interviniente, mientras continúan las actuaciones para establecer las responsabilidades penales y aduaneras correspondientes.