Mendoza: un agente penitenciario fue tomado de rehén y su madre y su tía murieron en un choque cuando viajaban al penal tras ver lo que pasaba en un video

Fue una tragedia. Un agente del Servicio Penitenciario de Mendoza (SPM) fue tomado de rehén por dos presos. Los reclusos subieron un video al perfil de TikTok de la víctima y, al ver lo sucedido, su familia decidió ir al penal de Boulogne Sur Mer. En el viaje, la madre y la tía del uniformado murieron al chocar la camioneta en la que circulaban contra un árbol.

“Según manifestó el conductor de la camioneta, debido a las intensas lluvias y la caída de granizo, perdió el control del rodado mientras trasladaba a cuatro personas. Como consecuencia del impacto, dos mujeres que viajaban en la parte trasera fallecieron en el lugar”, informaron a LA NACION desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza.

Todo eso sucedía mientras el agente penitenciario Mauro Alejandro Zugasti era mantenido como rehén en un patio del penal de Boulogne Sur Mer por dos presos que pedían ser trasladados a la cárcel de Almafuerte.

Todo había comenzado a la madrugada. “Se resolvió sin violencia”, dijeron las fuentes consultadas.

Quiero dejar en claro que los dos delincuentes que pretendieron conseguir beneficios tomando de rehén a un penitenciario en la cárcel de Boulogne Sur Mer, NO los van a obtener.



NO serán trasladados a Almafuerte l, como exigían. Serán incorporados al régimen de Muy Alto Perfil,… — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 27, 2026

Tras la resolución del conflicto, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se refirió al tema en su cuenta de la red social X.

“Quiero dejar en claro que los dos delincuentes que pretendieron conseguir beneficios tomando de rehén a un penitenciario en la cárcel de Boulogne Sur Mer no los van a obtener. No serán trasladados a Almafuerte, como exigían. Serán incorporados al régimen de ‘Muy Alto Perfil’, el de máxima seguridad del Servicio Penitenciario, y deberán responder ante la Justicia por los delitos cometidos durante este episodio. Estamos hablando de dos presos con graves antecedentes. Uno cumple una condena de 27 años por homicidio agravado, robos agravados y otros delitos. El otro, una condena de 23 años por robos agravados y abuso sexual agravado con acceso carnal, entre otros delitos. Quienes ya cumplen condenas de esta gravedad y vuelven a cometer delitos dentro de una cárcel deben saber que habrá consecuencias. No hay lugar para privilegios, concesiones ni impunidad”.

Y agregó: “Nuestra prioridad es garantizar la seguridad del personal penitenciario y mantener el orden dentro de las cárceles. La ley se cumple, la autoridad se respeta y cada delito tiene sus consecuencias. Estas acciones son producto de los criterios de organismos de derechos humanos que alientan estas cosas, asesoran mal a las personas privadas de libertad, las estimulan a exigir lo que no corresponde, generándoles falsas expectativas que llevan a este tipo de situaciones. Por último, quiero expresar mis más sinceras condolencias al agente penitenciario y a toda su familia por el fallecimiento de sus seres queridos, que viajaban desde La Paz. Los acompaño en este momento de profundo dolor”.

Finalmente, según informaron fuentes oficiales, el SPM trasladó al sector de Muy Alto Perfil (MAP), que funciona en el Complejo Penitenciario Almafuerte II, a Ramiro Colucci y Claudio González Flores, los dos internos tomaron como rehén a Zugasti.

“La decisión implica su incorporación al régimen de seguridad más estricto del sistema penitenciario provincial, sin acceder a las exigencias que habían planteado. La medida fue confirmada por el director general del SPM , Eduardo Orellana, quien sostuvo que no habrá concesiones ni beneficios y que los internos deberán responder ante la Justicia por los nuevos delitos cometidos. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, estuvo presente desde la madrugada en el establecimiento, acompañando y siguiendo de cerca las negociaciones que permitieron resolver la situación a las 8.30″, se informó en un comunicado de prensa.

Los voceros consultados informaron que Colucci cumple una condena de 27 años de prisión por robo agravado por el uso de arma de fuego sin aptitud para el disparo, en dos hechos en concurso real, portación ilegítima de arma de fuego de guerra y homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Lleva más de 18 años de detención.

En tanto, González Flores fue condenado a 23 años por robo agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, en concurso real con abuso sexual agravado con acceso carnal y por el uso de arma de fuego. Está preso desde hace más de 17 años detenido.

Orellana explicó que ambos presentan antecedentes de dificultades de convivencia y han pasado por distintos establecimientos penitenciarios durante sus años de detención.

“Han dañado a un agente penitenciario sin sentido. No estamos dispuestos a soportar este tipo de actitud cuando el servicio penitenciario está garantizando sus derechos. Una toma de rehén, emocionalmente, es catastrófica. No va a haber contemplación”, sostuvo Orellana.

Según explicó en declaraciones ante los medios de comunicación, Orellana afirmó que Colucci y González Flores le exigieron dinero a la familia de la víctima cuando se apoderaron de su teléfono celular.