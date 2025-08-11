Misterio en Coghlan: se presentó en la Fiscalía el amigo del adolescente hallado asesinado y enterrado en su casa hace 41 años

Norberto Cristian Graf, un excompañero de la escuela técnica donde estudió Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años desaparecido el 26 de julio de 1984 y cuyos restos fueron encontrados enterrados en el fondo de una casa de Coghlan, se presentó ante el fiscal Martín López Perrando, funcionario a cargo de la investigación del homicidio, para ponerse a disposición de la Justicia.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Graf, que ahora tiene 58 años, todavía vive en la casa donde fueron encontrados, de forma fortuita, los restos de Fernández Lima.

Graf se presentó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, situada en el edificio de la avenida de los Inmigrantes 1950, en Retiro.

“Los funcionarios judiciales que tomaron contacto con Graf le informaron que no se adoptó aún ningún temperamento y se le brindó la dirección de la defensoría oficial que le tocaría en caso de ser necesario”, agregaron los voceros consultados.

Como informó LA NACION, a partir de la reconstrucción que hasta el momento hizo el fiscal López Perrando, Fernández Lima y Graf no eran amigos, pero compartían la pasión por las motos. Habían sido compañeros hasta segundo año de la por entonces Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°36 Almirante Guillermo Brown, que en esos años estaba situada en Ballivián al 2300, en Villa Ortúzar.

Cuerpo que se encontro en Coghlan en una vivienda que donde vivío Gustavo Cerati Gentileza Clarín

Noticia en desarrollo