La Justicia da marcha atrás y reabre la investigación por el crimen de Diego Fernández Lima

En la noche del viernes la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones anuló el sobreseimiento de Cristian Graf por el asesinato de su excompañero de escuela Diego Fernández Lima, cuyos restos fueron hallados en el patio de una casa de Coghlan en mayo de este año tras 41 años sin saber de él. “Yo quiero que la verdad salga a la luz”, dijo Javier, hermano de la víctima.

Graf, de 58 años, estaba imputado por encubrimiento agravado y supresión de evidencia, en el marco de la causa donde se investiga el hallazgo de los restos de Lima, quien había sido visto por última vez el 26 de julio de 1984. 41 años después, se sabe que fue asesinado. Había sido compañero de Graf en segundo año de la escuela secundaria.

El 27 de octubre, Graf fue sobreseído por el juez nacional en lo criminal y correccional Alejandro Litvack y la resolución fue apelada por el fiscal Martín López Perrando, funcionario a cargo de la investigación. El viernes por la noche, finalmente el juez Ignacio Rodríguez Varela resolvió investigar a Graf por el asesinato del joven en 1984, ya que sus restos fueron encontrados en el fondo de la casa en la que vivía con su padre, hoy fallecido. De esta manera, el expediente regresa a Perrando.

Cristian Graf Ricardo Pristupluk

En el fallo, se puso en duda la declaración indagatoria de Graf durante el inicio de la investigación. “Se atribuyen a Norberto Cristian Graf los sucesos ocurridos con posterioridad al hallazgo de los restos óseos de quien fuera en vida Lima el 20 de mayo de 2025, en las que llevó a cabo una serie de maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente, que consistieron en: a) la generación de explicaciones inverosímiles, concretamente la ‘existencia de una iglesia’, ‘un establo’, o ‘un camión que pudo haber traído tierra con esos huesos’, con la finalidad de restar significación al hallazgo; b) una conducta contradictoria y evasiva frente a testigos y autoridades, con intención de desviar la investigación; c) el silencio posterior y la ausencia de colaboración, pese a la magnitud del hallazgo; d) la pasividad demostrada ante tal hallazgo que llevó a que ni siquiera llamara a las autoridades policiales; e) la absoluta prescindencia de participación a posteriori de este, ya que durante los dos primeros meses de investigación nadie se interesó por saber las contingencias del hallazgo, interés que sí se disparó ferozmente en cuanto se supo quién era el occiso”, se lee en el fallo.

En otro tramo del mismo, se agrega: “Que el deceso acaeciera en 1984 verifica un vínculo entre la víctima y el encausado en tanto resultaban ser ni más ni menos que compañeros de colegio, circunstancia suficientemente demostrada para sostener esa afirmación mediante informes y testimonios de quienes coincidieron con ambos en aquella época. Por ello, no hay posibilidad de desvincular, a esta altura, al nombrado del homicidio, ya sea como autor, cómplice o cualquier otro grado de participación y en una línea temporal evidentemente distinta y excluyente a la del delito por el cual se pretende limitar el examen de su eventual responsabilidad”.

Además, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones insistió en que Lima fue agredido hasta su muerte y luego el asesino intentó desmembrarlo.

La reacción de su hermano

Ante la noticia, el hermano de Diego, Javier Fernández Lima, emitió una primera reacción al fallo. “Esperamos que [se sepa quien lo mató]. La Justicia va a investigar el asesinato de Diego, necesitamos saber la verdad, que se lo investigue a Cristian”, indicó en diálogo con radio Mitre este sábado por la mañana.

Respecto a qué cree que sucedió con su hermano, se limitó a decir: “No quiero apresurarme, hay muchas hipótesis. Creo que no se debería matar a una persona por la espalda, intentar descuartizarla y enterrarla en el fondo de tu casa, no creo que se justifique nada, es una locura. Quiero ver qué dice la Justicia, sospechas tenemos todos. Algunos hablan de algo sexual, otros de una moto, de envidia, yo quiero que la verdad salga a la luz”.

Javier Fernández, hermano de Diego Fernández Lima Ricardo Pristupluk

En tanto, aseguró que a Graf “no le cree nadie” y que “por suerte” la Cámara de Apelaciones “no le creyó”. “Ojalá lleguemos a la verdad y se haga justicia por la memoria de mi hermano y de mi papá, que falleció buscándolo. Todavía mi mamá mira el reflejo del [espejo] a ver si viene, no se da cuenta”, cerró.

El caso

Meses atrás, personal de la Policía de la Ciudad fue alertado de que obreros que trabajaban en una obra en construcción en un lote situado en Congreso 3748 encontraron restos óseos cuando hacían una excavación para fundar cimientos y hacer una medianera.

Al lado de ese lugar había un chalet donde entre 2001 y 2003 había vivido el cantante Gustavo Cerati. El músico le había alquilado la propiedad a la artista plástica Marina Olmi, hermana del actor Boy Olmi.

Cuando se hizo pública la identificación de los restos óseos, una persona llamó a la fiscalía y contó que en la propiedad, en el momento de la desaparición, vivía un compañero de Diego: Cristian Graf.

Lugar donde estaba enterrado diego Fernández Lima en la calle congreso 3742 Ricardo Pristupluk

El fiscal López Perrando continuó la investigación y en dos oportunidades pidió la indagatoria de Graf. Para el representante del Ministerio Público, el sospechoso “llevó a cabo una serie de maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente [por el homicidio]”.

López Perrando explicó que “si bien no fue posible aún determinar fehacientemente la autoría del homicidio de Fernández Lima, sí pudo acreditarse que la víctima fue asesinada y ocultada en el interior de la finca” que habita -y habitaba- Graf.