“Muy, muy brava”. Así fue la audiencia de apelación del caso del hallazgo de los huesos en la casa de los vecinos de Cerati

La defensa de Cristian Graf, el acusado de encubrir el homicidio de su excompañero de escuela Diego Fernández Lima, el adolescente enterrado en el fondo de su casa desde 1984 y cuyos restos aparecieron este año durante la demolición de la vivienda lindera, en la que hace un cuarto de siglo vivió Gustavo Cerati, en el barrio porteño de Coghlan, calificó de “muy, muy brava”, la audiencia de apelación del sobreseimiento, discutido por la fiscalía.

Martín Díaz, uno de los abogados del imputado, dijo a la agencia Noticias Argentinas que los jueces de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional tiene ahora un plazo de diez días hábiles para dar a conocer su decisión: “Eso nos lo van a mandar por mail”, precisó.

Lugar donde estaba enterrado diego Fernández Lima en la calle congreso 3742 Ricardo Pristupluk

“Fue una audiencia brava, muy brava; a todas las partes nos preguntaron y repreguntaron. Hubo mucha intensidad, los diez minutos de exposición claramente se superaron”, añadió.

Diego Fernández Lima cuando era niño

Díaz señaló que los camaristas lo interrogaron acerca de la hipótesis del caso, al tiempo que Javier Fernández Lima (hermano y particular damnificado) asistió a la sede judicial de Viamonte 1147, en el centro porteño, junto a sus abogados, Tomás Brady y Hugo Wortman Jofré.

Javier Fernández , hermano de Diego Fernández Lima el chico encontrado en Congreso 3742 Ricardo Pristupluk

La querella solicitó la revocatoria del sobreseimiento de Graf, imputado por los delitos de supresión de evidencia y encubrimiento, y postuló la continuidad de la investigación a cargo del fiscal Martín López Perrando, que no concurrió a la audiencia.

Diego Fernández Lima fue visto por última vez con vida el 26 de julio de 1984 en la Ciudad de Buenos Aires, día en el que regresó del colegio, almorzó con su madre y le pidió dinero para viajar en colectivo.

Restos óseos de Diego Fernández Lima hallados por la División Criminalística de la Policía

Después de 41 años, sus huesos y demás pertenencias fueron encontradas en el jardín de un chalet que era propiedad de la artista plástica Marina Olmi (hermana del actor Boy Olmi) y que Cerati tuvo alquilada entre 2001 y 2003.