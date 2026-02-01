LA NACION

Misterio. Encontraron granadas y botellas con combustible alrededor de un tubo de transporte de gas en los bosques de Ezeiza

Dos hombres que circulaban en una moto dispararon contra gendarmes en la zona del hallazgo de los explosivos

LA NACIONDaniel Gallo
Peritos de explosivos trabajaron en la zona del hallazgo
Las autoridades nacionales investigan un extraño suceso ocurrido en los bosques de Ezeiza, donde fueron halladas dos granadas y dos botellas sustancias químicas podrían acelerar un incendio. Y el lugar del hallazgo causó mayor preocupación, ya que esos explosivos estaban colocados alrededor de un caño de conexión de tubos de transporte de gas. No está claro, en principio, cuál fue la intención al colocarse en ese lugar esos artefactos, que, de acuerdo con fuentes policiales, fueron hallados por gendarmes luego de un incidente con dos hombres que circulaban en una una moto.

Esos efectivos, que forman parte del Destacamento Móvil VI, se entrenaban en la zona de la avenida de la Noria, en la mencionada área de los bosques de Ezeiza, cuando observaron a dos sospechosos que se movilizaban a baja velocidad en una motocicleta de alta cilindrada y que al observar a los gendarmes exhibieron armas y dispararon. Tras la fuga de esos hombres, los dos cabos de la Gendarmería visualizaron que cerca de un tubo amarillo de gas se encontraban dos granadas y dos botellas plásticas con líquido. Reportaron la situación y tomó intervención la unidad antiexplosivos de la Policía Federal Argentina.

Granadas y combustible fueron hallados alrededor de un tubo de gas en Ezeiza
Los peritos determinaron que el líquido que se encontraba en esas botellas era una mezcla de querosene y diésel, por lo que un estallido de las granadas y la salida de gas de alta presión se habría combinado con ese acelerador químico.

El extraño suceso ocurrió el viernes pasado y los investigadores intentan determinar la identidad de los ocupantes de la moto desde la que se disparó contra los gendarmes y las intenciones de esos hombres al dejar los explosivos en ese lugar. La investigación quedó a cargo de la Justicia Federal.

Por Daniel Gallo
