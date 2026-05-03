Detuvieron a tres ladrones extranjeros que robaron dos farmacias en el centro

La Policía de la Ciudad detuvo a tres extranjeros por el robo a una farmacia en el barrio porteño de San Nicolás.

La intervención policial se inició a partir de una denuncia radicada por el responsable del local situado sobre la calle Carlos Pellegrini al 400, donde los sospechosos robaron productos de cosmética y perfumería y luego se dieron a la fuga, según precisaron fuentes policiales porteñas a LA NACION.

Los detenidos fueron identificados como un hombre de nacionalidad peruana, de 38 años, y dos mujeres de nacionalidad chilena, de 38 y 39 años respectivamente.

Los efectivos lograron dar con los sospechosos luego de detectar el auto en que se desplazaban. El personal de la Comisaría Vecinal 1ª, que realizaba tareas de prevención en la zona, logró interceptarlos en Carlos Pellegrini y Avenida Del Libertador, en el barrio de Retiro.

Los detenidos fueron identificados como un hombre de nacionalidad peruana, de 38 años, antecedentes penales y una condena por delitos contra la propiedad, y dos mujeres de nacionalidad chilena, de 38 y 39 años respectivamente.

Entre los elementos sustraídos, la policía halló un total de 23 cajas de perfumes, dos potes de crema para el tratamiento del cabello y una mochila.

Los sospechosos son un hombre de nacionalidad peruana con antecedentes penales y dos mujeres chilenas

A su vez contestaron que los delincuentes habían perpetrado un robo bajo la misma modalidad apenas unos momentos antes en otra sucursal de la misma cadena de farmacias, ubicada sobre la calle Yrigoyen al 900.

En ese sentido se determinó que formarían parte de una banda delictiva cuyo objetivo principal es el robo en locales comerciales porteños.

La investigación del caso quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, a cargo de Manuel Bruniard.