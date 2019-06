Monte: "Queremos Justicia, castigo y cárcel", dijo la madre de la sobreviviente

Familiares de las víctimas y vecinos marcharon hoy en San Miguel del Monte Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

SAN MIGUEL DEL MONTE.- A un mes de la masacre en esta ciudad, los vecinos acompañaron a los familiares de los cuatro jóvenes muertos para exigir a la justicia que ordene prisión preventiva para los 12 policías y del exsecretario de Seguridad comunal detenidos por el cuádruple homicidio.

El juez Eduardo Silva Pelozi, a cargo del juzgado de Garantías N°2 de La Plata resolverá en las próximas horas sobre el pedido de prisión elevado por el fiscal Jorge Daniel Damonte.

"Nos matan a los hijos y estamos sufriendo acá todos juntos. Le pedimos al juez de garantías que a todos los responsables los deje presos", dijo Juan Carlos Sanzone, papá de Danilo, una de las víctimas mortales.

En la madrugada del 20 de mayo su hijo de 14 años se subió a un Fiat 147 junto con Camila López, de 13, Gonzalo Domínguez, de 14, y Rocío Guagliarello, de 13 en ese momento. El automóvil era conducido por Aníbal Suarez, de 22. Hubo una balacera policial sobre el Fiat 147 que manejaba Suarez. Se hallaron al menos cuatro vainas servidas en las calles del pueblo y un proyectil en el cuerpo de uno de los adolescentes fallecidos. A causa de los disparos el auto chocó contra un acoplado. Murieron los cuatro jóvenes que viajaban, menos Rocío. La menor estuvo internada en grave estado en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce,en Florencio Varela. Rocío cumplió ayer 14 años y volvió al Hospital El Cruce para compartir un festejo con los médicos que salvaron su vida.

"Estoy muy quebrado. Me duele mucho el pecho", dijo el papá de Danilo durante el acto central. La marcha se inició en el Skate Park, pasó por el Colegio Nacional -donde estudiaban la mayoría de los chicos muertos- y concluyó frente a la Municipalidad. En el escenario estuvieron los papás y tíos de los jóvenes fallecidos. Susana Ríos, madre de Gonzalo dijo: "Los chicos no tuvieron un accidente por ahí. A los chicos los mataron".

Más dura aún fue la madre de Danilo: "Acá mismo hay policías y acabo de escucharlos que dijeron, 'los mataron y no los alcanza'. Nos vamos a ocupar que la policía no siga", dijo Gladis Ruizdia. "A la señora intendenta le digo que se ponga las pilas. Que no traiga policías con antecedentes. Y nos vamos a ocupar que no salgan que no salgan los policías presos", agregó.

Familiares de las víctimas reclamaron la prisión preventiva para los policías detenidos por la masacre en San Miguel del Monte Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

En ese punto de los discursos, la intendente de este pueblo Sandra Mayol (Frente Revonador) fue abucheada por la multitud reunida en la plaza frente a la Municipalidad. "Las mamás tenemos hoy el alma en el suelo- aseguró la madre de Danilo-. A los jueces que miren esto, porque voy a pedir hasta lo último Justicia en la Tierra. De los 13 presos no quiero ni uno afuera. Que paguen. Los que están sueltos y tienen el c... sucio que se preparen. Por ellos también vamos".

Se refirió especialmente a los policías Rubén Alberto García (que se identificó como uno de los policías que habría disparado con su pistola 9 milímetros contra los ocupantes del auto); Manuel Monreal, Daniel Ecilabe y Mario Ibañez, todo ellos imputados por el cuádruple homicidio doblemente agravado. También están detenidos por maniobras de encubrimiento José Manuel Durán; Nadia Alejandra Genaro; Noelia Bianco; Héctor Angel; Cristian Alberto Rhigero; José Alfredo Dominguez; Julio Minucci (excomisario de San Miguel del Monte) y Claudio Martíne, el exsecretario de Seguridad de la Municipalidad).

Quebrada por el doloroso llanto, Yanina Zarzoso, madre de Camila, comentó: "Siento un vacío inmenso. Me la arrancaron a Camila. Pido justicia. Que caigan todos los responsables. Lo grito: El Estado es responsable".

"Que no se quede mi pueblo dormido- pidió Yanina- Les pido que si alguien sabe algo vayan a declarar para que los pibes puedan ir a dar una vuelta a la plaza y regresen con vida a su casa".

Adolfo Pérez Esquivel estuvo presente en la marcha en San Miguel del Monte Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

El momento más doloroso de la manifestación, que duró poco menos de dos horas, se registró cuando los familiares que salieron desde el Skate Park, situado frente a la Laguna de San Miguel del Monte, se detuvieron frente al colegio donde estudiaban sus hijos. Los padres se quebraron allí en un llanto desconsolado. Se hizo un minuto de silencio en homenaje a los cuatro jóvenes.

La mamá de Rocío Guagliarello, la única sobreviviente, habló una vez que la multitud llegó a la plaza central del pueblo: "El estado de Ro fue muy crítico y grave. Mi hija iba en el auto con sus amigos, con Camila, con Gonzalo, con Danilo, con Aníbal- recordó Loana Sanguinetti- Por favor al juez: lo único que queremos es Justicia, castigo y cárcel, en nombre de Ro, de mi familia y de todo Monte".

Los familiares fueron abrazados al terminar el acto por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. "Esto no fue un descuido. Ni un hecho aislado. Esto se llama gatillo fácil por la policía que es la fuerza de seguridad del Estado", se aseguró en el documento que se presentó al gobierno con la firma de los familiares y las organizaciones sociales reunidas en la plaza del pueblo. Se refiere en duros términos al accionar de la policía local y provincial, que no sólo disparó contra el auto: además encubrió el hecho y lo hizo pasar como un simple accidente de tránsito.

Entre los asistentes a la marcha había carteles con la leyenda: "Abajo a la doctrina Chocobar". O otros con la consigna: "Con que libro se educó la bestia sin alma y con saña", en clara critica al accionar de la policía. En el documento firmado por los familiares figuran críticas dirigidas a las autoridades municipales, provinciales y nacionales.

"Las balas que vos tiraste van a volver", fue la consigna de la bandera que fue portada durante la manifestación. A un mes de la masacre, en este pueblo no hay paz.