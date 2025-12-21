Córdoba: el conductor de una pick-up embistió y mató a una joven policía en un control en la ruta nacional 9

Una oficial ayudante de la Patrulla Rural de Córdoba, de 24 años y con un año de antigüedad en la fuerza, murió este sábado por la tarde luego de ser atropellada por una camioneta pick-up F-100 mientras cumplía funciones en un puesto de control de tránsito sobre la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 606.

La víctima fue identificada como Milagros Cuello por el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros. Tras el impacto, la joven fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona, pero falleció a raíz de la gravedad de las heridas al ingresar a un centro de salud de la ciudad de Villa María.

El hecho ocurrió en las cercanías del hospital psiquiátrico Dr. Emilio Vidal Abal, en un sector próximo al acceso sur a la localidad cordobesa de Oliva. Al momento del episodio, la agente se encontraba acompañada por otros dos efectivos, según indicaron fuentes policiales, según pudo saber LA NACION por fuentes oficiales.

El conductor del vehículo involucrado en la muerte de la joven uniformada, un hombre de 50 años, fue detenido en el lugar instantes después del siniestro. De acuerdo con la información oficial, el test de alcoholemia arrojó resultado negativo. No obstante, el hombre podría ser imputado por el delito de homicidio culposo. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Única de Oliva, conducida por la fiscal Patricia Baulies.

Córdoba: un conductor embistió y mató a una joven policía que estaba en un control en la ruta nacional 9 y el ministro de Seguridad local la despidió. @QuinterosJP

A través de sus redes sociales, el ministro Quinteros expresó su pesar por el fallecimiento de la agente y destacó su labor dentro de la fuerza: “Murió haciendo lo que eligió hacer cada día: cuidar a los demás, aun poniendo en riesgo su propia vida”. “No hay palabras que alcancen para describir la injusticia y el dolor de despedir a una policía joven, comprometida, que estaba exactamente donde debía estar”, agregó.

Cuello había egresado de la Escuela de Policía Libertador José de San Martín y, si bien trabajaba en Oliva, era oriunda de Córdoba capital, informó el medio local El Doce TV.

🙏🏻 El ministro de Seguridad @QuinterosJP, el jefe de Policía Leonardo Gutiérrez, Subjefes y Estado Mayor expresan su profundo pesar por el fallecimiento de la Of. Ayte. Milagros Cuello, perteneciente a la Patrulla Rural.



Acompañan con sus más sentidas condolencias a sus… pic.twitter.com/nBySpdq8LI — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) December 21, 2025

“Este hecho expone, con una crudeza imposible de ignorar, los riesgos reales y permanentes que enfrenta cada efectivo cuando sale a la ruta, a la calle o a un operativo. Riesgos que muchos no ven, pero que nuestros policías asumen con vocación de servicio, profesionalismo y coraje”, destacó el ministro Quinteros.

Peligroso adelanto en doble línea: denunciarán al conductor

Desde el Ministerio de Seguridad de Córdoba informaron, tras la viralización de un video en donde se registra una conducta temeraria y sumamente peligrosa por parte del conductor de una VW Amarok, presuntamente sobre Ruta 109 en proximidades a La Cumbrecita, que se presentará una denuncia penal para que se investigue este episodio.

Adelanto en doble línea: el ministerio de Seguridad de Córdoba denunciará al conductor de una camioneta

“Este tipo de conductas demuestran un profundo desprecio por la vida propia y ajena. Es por eso que a partir del video viralizado instruí al área de Prevención de Accidentes de Tránsito para que haga la presentación correspondiente a la Justicia”, señaló el ministro de Seguridad, Quinteros.