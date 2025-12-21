Un disparo en la madrugada y un sospechoso prófugo: el confuso caso que investiga la Justicia en Mar del Plata

Durante la madrugada de este domingo, un hombre de 30 años que vive en situación de calle en Mar del Plata resultó herido de un disparo en un confuso episodio ocurrido en la vía pública y en el que también se vio involucrada una mujer que sería su pareja. De acuerdo con el relato de la mujer, la persona que le disparó había estado teniendo relaciones sexuales con ella hasta segundos antes de la agresión.

Tras un llamado al 911 que alertó sobre lo sucedido en los alrededores de la avenida Champagnat y calle Rodríguez Peña, personal policial arribó al lugar y halló a un hombre herido de arma de fuego con un disparo en su cadera derecha. La víctima fue asistida de urgencia y trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) donde se constató que no estaba en riesgo su vida.

De acuerdo con el testimonio brindado por la mujer ante personal del Grupo Táctico Operativo, ella se encontraba ejerciendo trabajo sexual dentro de un vehículo de color oscuro cuando advirtió la presencia de su pareja. Según su relato, forcejeó con el conductor para salir del automóvil y, una vez que lo logró, el hombre que manejaba el rodado efectuó un disparo que impactó en la víctima. Tras el ataque, el sospechoso se dio a la fuga, según reconstruyó el diario local La Capital.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso distintas medidas para intentar identificar al autor del disparo, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

Según consignaron medios locales, el hombre herido cuenta con antecedentes penales por robos en la vía pública, encubrimiento y hechos contra la propiedad, incluidas tentativas de robo agravado. Su pareja, en tanto, también registra causas penales previas.