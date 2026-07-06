Pidieron prisión perpetua para los acusados de asesinar y descuartizar a un empresario y trader

El Ministerio Público Fiscal y los abogados que representan al hermano de la víctima pidieron la pena de prisión perpetua para los acusados del homicidio y descuartizamiento del empresario y trader Fernando Pérez Algaba, crimen ocurrido en julio de 2023 en un emprendimiento inmobiliario de General Rodríguez.

Los alegatos ante los 12 ciudadanos que integran el jurado popular que debe definir si Maximiliano Pilepich, de 47 años, Matías Gil, de 31, y Nahuel Sebastián Vargas, de 46, son culpables o no del homicidio se realizó ayer en el edificio de los Tribunales de Lomas de Zamora, situado en Camino Negro y Larroque.

“A Fernando lo mataron por plata. Y eso es lo que acá se ha comprobado. El 18 de julio de 2023, pasadas las 22 horas, en el predio Renacer, los señores Pilepich, Gil y Vargas acordaron tiempo atrás, junto con otras personas, sacárselo de encima a Pérez Algaba. No tengo probado si fue Pilepich o Vargas el que gatilló el arma, si fue uno, si fue el otro o si estaban los dos juntos poniendo el dedo en el gatillo. Pero estuvieron los dos ahí, antes, durante y se quedaron juntos después, y eso demuestra que hubo un acuerdo de voluntades”, sostuvo la fiscal de Lomas de Zamora Marcela Dimundo al fundamentar el pedido de prisión perpetua.

Después fue el turno de los abogados Javier Baños y Sebastián Quejeiro, letrados que representan a Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima, quien estuvo presente en todas las audiencias.

Tras elogiar el alegato de la representante del Ministerio Público Fiscal, Baños dijo que fue un “crimen horrendo y cometido de manera alevosa, a traición y sobre seguro”.

Después, dirigiéndose a los jurados explicó: “Ustedes son, como muy bien les dijo el juez, jueces de los hechos y jueces de las pruebas. Y en un juicio por jurados para lograr una condena a prisión perpetua se necesita que los doce miembros del jurado voten de manera afirmativa, tal como les explicó la señora fiscal. Aunque uno solo de ustedes dude, en los términos en que está redactadala ley de juicio por jurados, es muy posible que estos tres asesinos se vayan caminando en libertad a sus casas. Y esto lo tienen que tener en cuenta antes de comenzar la valoración de la prueba.

También sostuvo: “Estos tres sujetos [por los acusados] que están ahí sentados mataron por la espalda, mataron a traición y mataron sobre seguro a Fernando. Lo llevaron al campo, le dispararon, lo metieron en un baúl. Hay una división funcional de tareas, y muy bien lo explicó la señora fiscal. Es decir, todos matan. No todos ejecutan personalmente la acción típica, pero sí son todos parte de ese plan para matar. Los tres imputados, podemos decir, los tres imputados que hoy están sentados en este juicio, mataron. Mataron, cada uno a su manera, a Pérez Algaba. Los tres fueron cómplices de la muerte. Los tres formaron parte de este plan, cada uno, insisto, de acuerdo con su rol y con su función específica".

Maximialino Pilepich, uno de los acusados

Pérez Algaba fue asesinado el 18 de julio de 2023 en un campo de la localidad bonaerense de General Rodríguez, adonde había ido para cobrar una deuda que tenía con el imputado Pilepich, según la acusación.

El financista recibió dos balazos y su cuerpo fue descuartizado y esparcido en un arroyuelo en Lomas de Zamora, en el sur del Gran Buenos Aires. Parte del cadáver fue encontrada dentro de una valija

Hoy, el debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°9 de Lomas de Zamora continuará con los alegatos de los abogados de los tres acusados. Después, los jurados recibirán las instrucciones para deliberar para después dar su veredicto de culpabilidad o no culpabilidad. Para condenador a los imputados debe haber unanimidad.