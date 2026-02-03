Murió intoxicada una niñera y los dos hermanitos que cuidaba en un departamento de Villa Devoto

Tres personas murieron ayer, entre ellas dos menores de edad, en el barrio porteño de Villa Devoto como consecuencia de una presunta intoxicación por monóxido de carbono ocurrida en el interior de un departamento situado en la calle Mercedes al 4400.

El hecho fue advertido a partir de un llamado que ingresó a la Comisaría Vecinal 11B, luego de que una mujer alertara que la niñera y sus dos hijos se encontraban inconscientes dentro de la vivienda al momento de llegar. A partir de esa comunicación, se desplegó un operativo de emergencia en el lugar que incluyó a diferentes organismos dependientes del gobierno porteño.

Hasta el edificio se trasladaron efectivos de la Policía de la Ciudad, Bomberos de la Ciudad y personal del Servicio Ambulatorio Médico de Emergencia (SAME).

Al ingresar al departamento, los equipos de emergencia constataron el fallecimiento de la mujer, de 32 años. En tanto, los dos niños, de 2 y 4 años, fueron trasladados de urgencia al Hospital General de Agudos Abel Zubizarreta.

Según se informó, pese a las maniobras médicas realizadas, ambos menores murieron posteriormente en el centro de salud. De esta manera, el episodio tuvo un saldo final de tres personas fallecidas.

En paralelo al trabajo del personal de emergencia, intervino personal técnico de la empresa Metrogas, que procedió a realizar una inspección en el inmueble y dispuso el corte del suministro gaseoso como medida preventiva.

De acuerdo con la información aportada por la empresa a LA NACION, el centro de emergencias de Metrogas recibió durante la tarde un llamado de Defensa Civil de la ciudad de Buenos Aires en el que se advertía sobre una persona intoxicada en un departamento del barrio de Villa Devoto.

A partir de esa notificación, técnicos de la compañía se dirigieron al edificio situado en la calle Mercedes 4451, piso 2, donde se desarrollaba el procedimiento. Al arribar al lugar, el personal de Metrogas encontró que ya se encontraban trabajando los bomberos y el SAME.

Según indicaron, los equipos sanitarios habían trasladado a tres personas a distintos centros asistenciales. En el marco de las primeras evaluaciones, se estimó que el cuadro estaría vinculado con una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.

Las actuaciones continuaron en el lugar con la presencia de las distintas áreas intervinientes, mientras se avanzaba con las medidas correspondientes para asegurar el inmueble y evitar nuevos riesgos. Hasta el momento, no se difundieron precisiones oficiales sobre el origen del monóxido ni sobre las instalaciones del departamento.

Qué es una intoxicación por monóxido de carbono

La intoxicación por monóxido de carbono se produce cuando una persona inhala este gas tóxico, invisible e inodoro, generado por la combustión incompleta de materiales que contienen carbono, como gas natural, leña, carbón o nafta. Al no tener color, olor ni sabor, su presencia resulta difícil de detectar sin dispositivos específicos.

El monóxido de carbono ingresa al organismo a través de la respiración y pasa rápidamente a la sangre. Allí se une a la hemoglobina, la proteína encargada de transportar oxígeno, con una afinidad mucho mayor que la de este último. Como consecuencia, reduce de manera drástica el suministro de oxígeno a los órganos y tejidos, lo que puede provocar desde síntomas leves hasta la muerte.

Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, vómitos y somnolencia. En exposiciones más prolongadas o a concentraciones elevadas, puede causar desorientación, pérdida del conocimiento, convulsiones, daño neurológico irreversible y paro cardiorrespiratorio. Los niños, las personas mayores y quienes padecen enfermedades cardíacas o respiratorias presentan mayor riesgo.

Las intoxicaciones suelen producirse en ambientes cerrados o mal ventilados, especialmente durante los meses de frío, cuando se intensifica el uso de estufas, calefones, hornos u otros artefactos defectuosos o mal instalados. También pueden originarse por obstrucción de salidas de gases o por fallas en los sistemas de ventilación.

Noticia en desarrollo.