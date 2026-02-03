Confirmaron qué originó la tragedia en Villa Devoto donde murieron una niñera y los chicos que cuidaba

La escena se reconstruyó recién después de que el departamento quedara en silencio, fuera ventilado, los peritos terminaran su trabajo y se retirara el cuerpo de la niñera. Lo que en un primer momento fue una presunta intoxicación por monóxido de carbono terminó teniendo una causa concreta: una falla en la evacuación de los gases de combustión de un calefón, agravada por una obstrucción en el conducto de ventilación. Este combo resultó letal y fue el origen de la tragedia ocurrida en Villa Devoto, donde murieron la niñera y dos niños de 2 y 4 años que estaban a su cargo.

Según se determinó tras las pericias realizadas por la Policía Científica y por Bomberos de la Ciudad, el hecho fue provocado por “la acumulación de gases de combustión generados por el calefón instalado en el departamento, que no lograban ser expulsados correctamente al exterior” , indicaron los voceros a LA NACION. Esos gases, entre ellos monóxido de carbono, se concentraron en el interior de la vivienda y provocaron la intoxicación fatal de las tres personas.

Las mediciones efectuadas sobre el artefacto dieron resultado positivo de monóxido de carbono, confirmando que no existió una fuga de gas. De acuerdo con la información técnica incorporada a la causa, la combustión se producía, pero los gases no eran evacuados en su totalidad debido a una ventilación deficiente hacia el exterior.

Durante la inspección, los bomberos detectaron que un tramo del conducto de ventilación del calefón estaba obstruido con escombros , lo que impedía que los gases de combustión llegaran al conducto general que los expulsa a cielo abierto. Esa obstrucción habría generado una acumulación progresiva de monóxido dentro del departamento, un gas altamente tóxico, incoloro e inodoro.

Los peritos aclararon que la salida a cuatro vientos ubicada en la terraza del edificio se encontraba en perfecto funcionamiento y sin obstrucciones, lo que permitió descartar una falla general del sistema del edificio. El problema se localizaba en el tramo previo, correspondiente a la ventilación del artefacto instalado en la vivienda donde ocurrió el hecho.

El episodio tuvo un antecedente reciente en el mismo barrio. A comienzos de julio de 2025, cinco personas murieron por intoxicación con monóxido de carbono dentro de una vivienda de Villa Devoto. Las víctimas fueron Demetrio De Nastchokine, de 79 años; Graciela Just, de 74; Andrés De Nastchokine, de 43; Marie Lanane, de 42 y Elisa De Nastchokine, de 4, mientras que un bebé logró sobrevivir. En ese caso, las pericias determinaron que la tragedia se produjo por una falla en una caldera y por ventilaciones que se encontraban obstruidas con nylon.

La tragedia fue advertida este lunes a partir de un llamado que ingresó a la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad. Una mujer alertó que la niñera y los dos niños que cuidaba se encontraban inconscientes dentro del departamento ubicado en la calle Mercedes al 4400, en el barrio porteño de Villa Devoto.

Tras la comunicación, se desplegó un operativo de emergencia que incluyó la intervención de efectivos policiales, Bomberos de la Ciudad y personal del SAME. Al ingresar al inmueble, los equipos médicos constataron el fallecimiento de la mujer, de 32 años . En tanto, los niños fueron trasladados de urgencia al Hospital General de Agudos Abel Zubizarreta.

Pese a las maniobras realizadas en el centro de salud, ambos menores murieron posteriormente, según informaron los médicos. Con el avance de las actuaciones, se dio intervención a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13, a cargo del fiscal Marcelo Roma, que inició una causa por averiguación de causales de muerte.

En paralelo a las pericias judiciales, personal técnico de la empresa Metrogas trabajó en el lugar y dispuso el corte total del suministro de gas de todo el edificio. La medida fue adoptada de manera preventiva, con el objetivo de revisar la totalidad de las salidas de calefones de los departamentos y evitar episodios similares.

Las actuaciones continuaban este martes con la evaluación integral de las instalaciones, mientras la investigación judicial incorporaba los resultados de las pericias que permitieron establecer con precisión el mecanismo que derivó en la intoxicación por monóxido de carbono.

Qué es una intoxicación por monóxido de carbono

La intoxicación por monóxido de carbono se produce cuando una persona inhala este gas tóxico, invisible e inodoro, generado por la combustión incompleta de materiales que contienen carbono, como gas natural, leña, carbón o nafta. Al no tener color, olor ni sabor, su presencia resulta difícil de detectar sin dispositivos específicos.

El monóxido de carbono ingresa al organismo a través de la respiración y pasa rápidamente a la sangre. Allí se une a la hemoglobina, la proteína encargada de transportar oxígeno, con una afinidad mucho mayor que la de este último. Como consecuencia, reduce de manera drástica el suministro de oxígeno a los órganos y tejidos, lo que puede provocar desde síntomas leves hasta la muerte.

Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, vómitos y somnolencia. En exposiciones más prolongadas o a concentraciones elevadas, puede causar desorientación, pérdida del conocimiento, convulsiones, daño neurológico irreversible y paro cardiorrespiratorio. Los niños, las personas mayores y quienes padecen enfermedades cardíacas o respiratorias presentan mayor riesgo.

Las intoxicaciones suelen producirse en ambientes cerrados o mal ventilados, especialmente durante los meses de frío, cuando se intensifica el uso de estufas, calefones, hornos u otros artefactos defectuosos o mal instalados. También pueden originarse por obstrucción de salidas de gases o por fallas en los sistemas de ventilación.