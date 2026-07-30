Murió un jugador de rugby de 18 años en un accidente de tránsito en La Plata

Un jugador de rugby de 18 años del club San Luis murió este miércoles por la mañana luego de protagonizar un violento accidente de tránsito en Camino Centenario y Arana, a la altura de la localidad platense de Villa Elisa.

Según informaron fuentes policiales a los medios locales, la víctima, Juan Cruz Saroglia, conducía un Fiat Bravo blanco en dirección al centro porteño cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control del vehículo e impactó contra una columna de alumbrado público. Personal del SAME que llegó al lugar del hecho constató que el joven deportista, que viajaba solo, había fallecido en el lugar producto del violento choque.

El medio local 0221 sumó que, en la colisión, el auto de la víctima también derrumbó la garita de esa parada, ubicada a pasos de un puente peatonal sobre el Camino Centenario.

La causa fue caratulada como homicidio culposo e interviene la UFI N.º 12 de La Plata, que ordenó las pericias correspondientes para determinar con precisión la mecánica del siniestro y establecer si existió la participación de otro rodado en el fatal accidente.

Dolor en el rugby platense: en un accidente de tránsito falleció un deportista de 18 años que jugaba en el club San Luis. @clubsanluis.ok/?hl=es

Saroglia vivía en un barrio privado de City Bell y jugaba al rugby en la categoría M19 del club San Luis, una de las instituciones deportivas más importantes de la capital bonaerense.

“Acompañamos a su familia, amigos y otros seres queridos en este momento de profundo dolor”, escribió el club, que este miércoles estuvo cerrado por duelo. Además, la institución confirmó que el velatorio se realizaría entre este miércoles, de 20 a 21, y jueves, desde las 8 de la mañana hasta las 13.30, en Sepelios Betti, en City Bell.

Murió una árbitra de 24 años al chocar contra un árbol en Tres Arroyos

El mundo del fútbol bonaerense sufrió la pérdida de Maite Otaegui, árbitra de 24 años que murió en un accidente de tránsito en Tres Arroyos. La profesional era reconocida por dirigir en la liga local, lo que desató varias publicaciones de despedida de parte de los clubes del partido de la provincia.

Otaegui viajaba como acompañante en un Chevrolet Astra que manejaba su pareja. Cuando llegaron a la avenida Constituyentes al 300, cerca del estadio de Huracán de Tres Arroyos, el vehículo rozó a un camión repartidor de gaseosas que estaba estacionado, reportó el medio local Todo Provincial.

Murió una árbitra de 24 años al chocar contra un árbol en Tres Arroyos.

El conductor perdió el control, se salió de la calzada, realizó un trompo y chocó contra un árbol de la rambla central. Las imágenes del incidente mostraron al auto destruido y abollado del costado del pasajero, donde viajaba Otaegui.