Un marplatense se accidentó con su moto en Florianópolis y permanece en coma

Un marplatense que vive desde hace siete años en Brasil, Leandro Quiroz, permanece internado en coma tras sufrir un accidente con su moto en Florianópolis. Ante la delicada situación, su familia inició una colecta para reunir el dinero necesario para viajar y acompañarlo durante su internación.

El accidente ocurrió el 16 de julio por causas que todavía se desconocen. Después del siniestro, el joven fue trasladado al hospital de Santa Catarina, donde ingresó con múltiples lesiones de gravedad.

Clara, su hermana, explicó en diálogo con el medio marplatense 0223 que Quiroz sufrió una fractura de cráneo, hemorragias cerebrales, un edema cerebral, una fractura maxilofacial y frontal, un neumotórax y dos fracturas cervicales. “Está muy grave”, advirtió.

El joven marplatense permanece internado en coma tras sufrir graves lesiones en un accidente de moto 0223

El joven marplatense se había instalado en Florianópolis siete años atrás en busca de mejores oportunidades económicas. Sin embargo, tenía previsto regresar a su ciudad natal en agosto, pero el accidente ocurrió antes de que pudiera concretar el viaje.

“Ahora está mi mamá con él, pero ella no está bien emocionalmente para acompañarlo”, señaló Clara y agregó: “Por eso tengo que viajar yo”.

Frente a esta situación, la hermana del joven impulsa una colecta y apela a la solidaridad de la comunidad. El objetivo es reunir fondos para costear el viaje urgente a Brasil y afrontar los gastos derivados del tratamiento mientras Leandro permanece internado y pelea por su vida.

Otro grave accidente que involucró a argentinos en Brasil

Tal como informó LA NACION, en marzo se registró otro episodio que involucró a argentinos accidentados en Brasil. En esa ocasión, tres jóvenes murieron en un choque frontal sobre la ruta ERS-324, en Río Grande do Sul, en el sur del país sudamericano. El Volkswagen Fox en el que viajaban circulaba por el tramo que une las localidades de Casca y Vila María cuando el conductor intentó realizar un adelantamiento e impactó contra un Ford Focus que avanzaba en sentido contrario.

El accidente fue entre un Volkswagen Fox y un Ford Focus (Gentileza: Primera Edición) Primera Edición

Las víctimas fueron identificadas como Lautaro Daniel Mattive, de 17 años; Jonathan Gabriel Hubscher, de 22; y Jennifer Celeste Prosin, también de 22. Los tres eran oriundos de Campo Grande, Misiones, vivían desde hacía aproximadamente cuatro años en Brasil y viajaban hacia su provincia para visitar a sus familiares.

Según informó el Servicio Auxiliar de Bomberos de Casca, Mattive y Hubscher eran hermanos, mientras que Prosin era la pareja del conductor del Volkswagen Fox.

El Ford Focus era conducido por un hombre de 50 años que viajaba solo y sufrió heridas de gravedad. Personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) lo asistió y lo trasladó a un hospital de la región. Asimismo, la investigación quedó a cargo de la Policía Civil de Brasil, que inició peritajes para determinar las circunstancias exactas del siniestro.