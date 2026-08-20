Murió un niño de 6 años en Santa Fe y su madre quedó detenida

Una mujer de 22 años fue detenida por las autoridades de la ciudad de San Justo, Santa Fe, tras la muerte de su hijo de seis años. De acuerdo con medios locales, vecinos de la zona reportaron distintos episodios de violencia familiar.

La policía local encontró el cuerpo del niño este miércoles en una casa ubicada en la calle Silvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27, durante las primeras horas de la tarde, luego de ser alertada por los vecinos. Según informó el medio Rosario 3, el menor de edad fue identificado como Isan Aguirre.

La policía encontró el cuerpo del menor en una casa tras una serie de denuncias - Gentileza Diego Astoreca

Personal de salud del hospital local Dr. Juan O. Lanza confirmó el fallecimiento en el lugar, aunque sin poder determinar la causa de muerte. Una de las hipótesis en evaluación señala que el niño fue ahorcado por su madre, mientras la Justicia intenta verificar los presuntos episodios previos de maltrato.

El niño fallecido tenía seis años

La causa quedó a cargo de la fiscal Daniela Montegrosso, del Ministerio Público de la Acusación. En el marco de las actuaciones, los bomberos retiraron el cuerpo para trasladarlo a la morgue de la capital provincial, donde realizarán la autopsia.

Se realizará una autopsia para determinar la causa de muerte - gentileza Diego Astoreca

La acusada estuvo alojada en la dependencia policial mientras se realizaron peritajes en el interior de su casa para preservar la evidencia.

Respecto de las medidas tomadas, la fiscalía adelantó que la funcionaria judicial expondrá los avances junto al fiscal regional Jorge Nessier este jueves, a las 10, en la sede de la Unidad Fiscal de la localidad, ubicada alrededor de 270 kilómetros al norte de Rosario.

Violencia familiar

Frente a cualquier sospecha de violencia intrafamiliar, el Ministerio de Justicia recomienda una serie de acciones para la denuncia y prevención de este tipo de situaciones.

“Si sabés o sospechás que un niño, niña o adolescente es víctima de violencia familiar, abuso sexual, grooming o explotación sexual, llamá a la Línea 137 opción 1, o escribinos por WhatsApp al (54–11) 3133-1000”, informan desde la página web oficial.

También se puede completar un formulario de consulta confidencial que será recibido por el Equipo contra las Violencias Digitales del Programa las Víctimas contra las Violencias del ministerio de Justicia.

“Su información es muy importante. Para que se brinde orientación profesional adecuada es indispensable que consigne datos de contacto (mail y teléfono) y la localidad y provincia desde donde sucedió el hecho para brindarle recursos locales”, expresan desde el portal sobre el procedimiento.