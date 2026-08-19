Juicio por la muerte de Maradona: un nuevo escándalo puso bajo la lupa una prueba clave de la acusación

Otra vez un escándalo. Un error grave. La defensa de una de las personas juzgadas por su presunta responsabilidad en la muerte de Diego Armando Maradona advirtió que los profesionales que estuvieron a cargo de hacer la junta médica, prueba clave de la acusación, analizaron la historia clínica del padre del astro mundial del fútbol, fallecido en 2015, para hacer parte de las conclusiones médicas.

A partir de lo revelado en la audiencia de ayer ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, por las abogados Nicolás D’Albora y Agustín Varela, defensores de Nancy Forlini, coordinadora médica de la firma Swiss Medical, las defensas de todos los acusados podrían pedir la nulidad de la junta médica como prueba, dijeron a LA NACION fuentes que participan del debate.

Ayer, tras la revelación de que la junta médica había analizado la historia clínica de Don Diego Maradona, la defensa de Forlini solicitó una serie de medidas de prueba: que se libre oficio a Swiss Medical para que informe el número de afiliado del padre del Diez, la información respecto de los nombres de fantasía con lo que se atendía al astro [por cuestiones de privacidad se le asignaba otra identidad] y que también se libre un oficio a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) para que detalle las entradas y salidas de la Argentina de Maradona en 2015, cuando su padre estaba internado y él dirigía un equipo de Emiratos Árabes Unidos.

“La lectura que hacemos es que es escandaloso. Un grupo de personas que fueron tratados como expertos no hicieron algo tan elemental como verificar que los estudios sean de la personas estudiada. Veo una junta médica que se le dio una entidad que no tenia. Creo que la junta está para ser severamente cuestionada”, dijo al canal de noticias TN el abogado Francisco Oneto, uno de los defensores del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales acusados.