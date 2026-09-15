Murió una adolescente de 16 años en un recital de K-Pop en San Isidro

Una adolescente de 16 años murió el lunes por la tarde tras descompensarse mientras se disponía a ingresar al recital de la banda surcoreana Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro.

La menor recibió asistencia médica en el lugar y luego fue trasladada al Hospital Central de San Isidro, donde se constató su fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio, confirmaron a LA NACION fuentes del municipio.

Según las reconstrucciones preliminares, el episodio ocurrió en los momentos previos al ingreso al espectáculo. El nosocomio adonde fue llevada la adolescente se encuentra ubicado a aproximadamente 400 metros del predio donde se desarrollaba el recital.

El grupo, integrado por ocho miembros, se destaca por producir sus propias canciones y fusionar géneros como hip hop, electrónica y pop

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1 de San Isidro. Por disposición de la autoridad judicial, la identidad de la menor permanece reservada.

Según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, las iniciales de la joven son D. A. G. P. y era oriunda de Isidro Casanova, partido de La Matanza. En la tarde de este martes se le realizará la autopsia para determinar las causas que llevaron a su deceso.

De acuerdo con la información oficial, tanto las causas del deceso como las circunstancias que derivaron en el paro cardiorrespiratorio serán determinadas por las pericias correspondientes y por el informe médico-legal que se incorpore a la causa.

Desde el municipio señalaron que se “colabora activamente” con la Justicia y que se encuentra a disposición de las autoridades judiciales. En ese marco, el gobierno local indicó que en el expediente correspondiente al permiso del evento se encuentran documentados todos los servicios de emergencia reglamentarios exigidos para ese tipo de espectáculos.

Entre ellos figuran ambulancias, socorristas, personal de Cruz Roja, puestos de hidratación y el Plan de Salud aprobado por la Secretaría de Salud municipal.

Asimismo, se precisó que esos dispositivos fueron verificados por el operativo municipal desplegado en el lugar durante el desarrollo de la actividad.

El comunicado de la productora

Por su parte, DF Entertainment, la productora organizadora de los conciertos de Stray kids en el Hipódromo de San Isidro, expresó su pesar por la muerte de la adolescente.

“DF Entertainment lamenta profundamente esta trágica pérdida y expresa sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida”, manifestó en un comunicado.

El comunicado de DF Entertainment

Y añadió: “Nos encontramos en contacto con la familia y colaborando plenamente con las autoridades correspondientes. Cualquier información adicional sobre las circunstancias del hecho será brindada por dichas autoridades”.

El show de Stray Kids

La banda de K-pop se presentó en el Hipódromo de San Isidro los días 14 y 15 de septiembre. Integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, Stray Kids realizó su primera visita a la Argentina como parte de “STRAY CITY”, una serie especial de conciertos anunciada para distintos países de América Latina.

Formados por la agencia JYP Entertainment a finales de 2017 a través de un programa de supervivencia con el mismo nombre, Stray Kids debutó oficialmente el 25 de marzo de 2018 con el miniálbum I am NOT.

A su fiel base de seguidores se le conoce como STAY, un nombre que simboliza que los fans siempre estarán junto a ellos en su camino.

El grupo surcoreano llegará por primera vez al país dentro de la gira STRAYCITY (Foto: Captura allaccess)

Stray Kids se destaca dentro de la industria del K-pop por su fuerte impronta creativa y su autonomía artística. A diferencia de otros proyectos del género, sus integrantes participan de manera activa en la composición, producción y escritura de gran parte de su repertorio.

Detrás de esa identidad musical se encuentra 3RACHA, la subunidad integrada por Bang Chan, Changbin y Han, considerada el principal motor creativo del grupo.

Su propuesta combina hip-hop, música electrónica y elementos de rock con una impronta energética y experimental. Esa fusión de estilos les permitió desarrollar un sonido propio y consolidarse como una de las bandas de mayor proyección internacional dentro de la escena surcoreana.