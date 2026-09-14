Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro: todo lo que hay que saber sobre la banda de K-pop que enloquece a los jóvenes

En medio de la consolidación masiva del género Korean popular music, más conocido como K-pop, este lunes 14 y martes 15 de septiembre la banda Stray Kids se presentará en el Hipódromo de San Isidro. A horas del show del grupo masculino surcoreano formado en 2017, el furor es total y desde temprano decenas de fanáticos acampan fuera del lugar. A raíz de esto, muchos se preguntan qué hay detrás de la banda que revoluciona a personas de todo el mundo.

El grupo, integrado por ocho miembros, se destaca por producir sus propias canciones y fusionar géneros como hip hop, electrónica y pop

Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N se presentarán por primera vez en Argentina en el marco de “STRAYCITY”, una serie especial de conciertos anunciada para diferentes puntos de Latinoamérica.

Qué hay detrás del fenómeno Stray Kids

Formados por la agencia JYP Entertainment a finales de 2017 a través de un programa de supervivencia con el mismo nombre, Stray Kids debutó oficialmente el 25 de marzo de 2018 con el miniálbum “I am NOT”. A su fiel base de seguidores se le conoce como STAY, un nombre que simboliza que los fans siempre estarán junto a ellos en su camino.

Stray Kids se formó en 2017 y hoy es una de las bandas más influyentes dentro del K-pop (Foto: Instagram/@ realstraykid)

Lo que distingue al grupo dentro de la industria musical es su alto nivel de autonomía artística. A diferencia de otros, ellos mismos componen, producen y escriben prácticamente toda su discografía. El motor creativo detrás de este éxito es 3RACHA, una subunidad interna integrada por Bang Chan, Changbin y Han. Su propuesta musical se caracteriza por ser enérgica, audaz y experimental, fusionando con potencia el hip-hop, la música electrónica y elementos de rock pesado, lo que les permitió construir un sello sonoro inconfundible y dinámico.

A lo largo de los años, la banda acumuló hitos a nivel internacional, por lo que lograron posicionarse de manera consecutiva en el número uno de la lista Billboard 200 de Estados Unidos con producciones como MAXIDENT, 5-STAR y Rock-Star. Además, demostraron una gran capacidad de convocatoria, llenando estadios alrededor del mundo y consolidándose como figuras principales en importantes festivales musicales internacionales.

Stray Kids en Argentina: todo lo que tenés que saber para asistir al show

Horarios

Apertura de puertas: 17 horas.

17 horas. DJ invitado - Cocho: 18.30 horas.

18.30 horas. Banda invitada - K4OS: 19.15 horas.

19.15 horas. Grupo invitado - NEXZ: 20 horas.

20 horas. Inicio del show de Stray Kids: 21 horas.

El grupo surcoreano llegará por primera vez al país dentro de la gira STRAYCITY (Foto: Captura allaccess)

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