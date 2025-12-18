Nación y Ciudad unirán fuerzas para hacer cumplir el protocolo antipiquetes durante la marcha

Bajo la premisa de “seguridad y orden”, el Gobierno prometió que hará cumplir a rajatabla el protocolo antipiquete durante la marcha sindical de esta tarde en protesta por la reforma laboral, a partir de las 15. El epicentro será la Plaza de Mayo, donde estará montado el escenario al que se subirán el triunvirato que dirige la CGT y los integrantes de la comisión directiva de la central obrera.

Para garantizar la libre circulación de personas y vehículos −y, en rigor, limitar y desarticular cualquier expresión de fuerza de parte de los miles de manifestantes que se espera que confluyan hacia el centro porteño−, Nación y Ciudad unirán fuerzas.

Según informaron a LA NACION calificadas fuentes al tanto de las tratativas previas, el Ministerio de Seguridad Nacional y el de la Ciudad acordaron realizar un operativo en conjunto y se conformará un comando unificado que supervisará la logística de control en las autopistas de acceso a la Capital, en las cabeceras ferroviarias y en las avenidas troncales que conducen hacia la Plaza de Mayo.

“El derecho a manifestarse está garantizado. Pero ese derecho no habilita a cortar calles, rutas ni accesos estratégicos, ni a impedir la libre circulación. El Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público es claro: las manifestaciones deben desarrollarse sin bloquear la vía pública. Quienes decidan marchar ocupando calles o avenidas estarán incumpliendo la ley y quedarán sujetos a la intervención de las fuerzas de seguridad, que actuarán de manera gradual y conforme a los procedimientos establecidos. Las fuerzas federales estarán desplegadas para garantizar la circulación, proteger a los ciudadanos y preservar el orden público. En caso de cortes, se intimará a liberar la traza y, de persistir la situación, se avanzará con el despeje correspondiente”, informaron a LA NACION voceros gubernamentales.

Al mediodía, la CGT ya se quejaba de que la Gendarmería controlaba, en las autopistas urbanas de acceso a la Capital, los ómnibus que trasladaban a los manifestantes.

Desde la CGT repudiamos enérgicamente el accionar de la Gendarmería Nacional, cuyos agentes están deteniendo micros en los accesos e impidiendo el traslado de miles de manifestantes hacia la movilización en defensa del trabajo que se realizará en Plaza de Mayo. pic.twitter.com/uLVEZaQnR4 — CGT (@cgtoficialok) December 18, 2025

Las cifras de personal y de reparto de zonas se mantiene, por ahora, bajo el cono de silencio. Pero, según pudo saber LA NACION, se prevé que el personal policial y de tránsito porteño esté desplegado en toda la zona de la manifestación y tanto la marcha como la concentración se irán monitoreando en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Ciudad hasta el momento de la desconcentración.

El personal de Tránsito estará abocado al ordenamiento de la circulación vehicular tanto en el eje de la avenida de Mayo como de las diagonales norte y Sur, además de Paseo Colón-Leandro N. Alem y el corredor de la avenida 9 de Julio, con especial énfasis en controlar la fluidez en los carriles del Metrobus.

Nación distribuirá en distintos puntos de la Capital efectivos de cuatro de sus cinco fuerzas: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Las fuentes consultadas explicaron que ellos tendrán especial injerencia en los puntos de acceso a la Capital: puente Pueyrredón (en la avenida 9 de Julio Sur) y las cabeceras ferroviarias de Constitución, Retiro y Once. Como en otras grandes movilizaciones anteriores, el objetivo es controlar la llegada de las columnas de manifestantes y hacer una primera evaluación de cantidad de personas, caracterización y descripción de objetos que porten y que puedan constituirse en elementos peligrosos.

También harán seguimientos de las columnas más numerosas desde los puntos de acceso hasta la Plaza de Mayo, donde se dará la mayor concentración.

Todas las decisiones operativas se tomarán en el Comando Unificado, que esta vez se constituirá en un contexto de circunstancias especiales.

Una es más simbólica: hoy se cumplen 9 años de la creación de la Policía de la Ciudad, y, de hecho, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri encabezó el acto conmemorativo en la Costanera Sur, en el que afirmó que en la capital “el orden y la seguridad no se negocian” y advirtió que su gestión no va a permitir que los porteños “sean rehenes de minorías que gritan fuerte para defender privilegios”. Su ministro de Seguridad, Horacio Giménez, estará en el comando.

Por otra parte, será el primer evento de esta envergadura que esté encabezado por la nueva ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, sucesora de Patricia Bullrich, principal impulsora del protocolo antipiquetes y de la doctrina de “seguridad y orden” que buscan imprimir a la actuación de las fuerzas federales

En el Comando Unificado funcionarán en simultáneo tres mesas de análisis y decisión: la operativa, la de inteligencia y la judicial; esta última tiene por objetivo identificar a quienes cometan disturbios o desmanes para ponerlos a disposición de los jueces en turno.