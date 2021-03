Narcotráfico: expulsan del país a un sobrino del capo narco de la villa 1-11-14

En noviembre pasado, su tío Marco Estrada González, más conocido como Marcos y sindicado líder de una organización narco que operaba en la villa 1-11-14, fue condenado a la pena de 24 años de cárcel. Ahora, él, John Paul Revilla Estrada, de 44 años, será expulsado mañana por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) de la Argentina.

Así lo informaron a LA NACION fuentes del Ministerio del Interior. Revilla Estrada, apodado Burro, ya había sido expulsado del país en 2017 y no podía volver a ingresar, pero el 16 de agosto pasado, durante un control vehicular hecho en el marco de los controles del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) fue apresado.

“ Ingresó clandestinamente en el país. No se pudo determinar la fecha en que lo hizo”, sostuvo una fuente oficial.

Revilla Estrada había sido expulsado del país por la ley de extrañamiento, que permite expulsar de la Argentina a presos extranjeros que hayan cumplido la mitad de la condena y quedar en libertad en su país de origen. Burro, el sobrino de Marcos, como su tío, nació en Perú.

“Si no hubiese sido expulsado de la Argentina, Revilla Estrada aún estaría preso, cumpliendo su condena en la Argentina”, afirmaron desde el Ministerio del Interior, cartera a cargo de Eduardo De Pedro, Wado como lo llaman todos.

El sobrino de Marcos, que está detenido en Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, será expulsado mañana en un vuelo que despegará a las 18.10.

En agosto de 2015, Revilla Estrada había sido condenado a la pena de seis años de prisión. El Tribunal Oral Federal (TOF) porteño Nº 3 lo había encontrado culpable de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas y acopio de armas. Al cumplir la mitad de la pena, en julio de 2017, fue expulsado del país.

“Pese a que no cumplió la totalidad de la condena, y dado que la expulsión por extrañamiento da por finalizado el proceso judicial anterior, el único delito vigente de Revilla Estrada para la Justicia argentina es la violación de la prohibición de reingreso. Por ello, Migraciones solicitó al juzgado la retención de este peligroso narcotraficante hasta su expulsión, que se hará efectiva mañana a las 18.10 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza”, explicaron desde el Ministerio del Interior en un comunicado de prensa.

A su tío Marcos, en febrero de 2014, durante el segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la DNM le había cancelado la “residencia permanente” y había resulto su expulsión del país, que no se pudo una decisión de la Justicia.

“Este es un punto para debatir en la comisión que vamos a crear: si tiene sentido liberar bajo el formato de expulsión por extrañamiento a los delincuentes condenados por delitos graves que pertenecen a organizaciones criminales complejas con una gran capacidad logística, como son las de los narcotraficantes, lo que implica liberarlos en su país de origen, con la posibilidad cierta de que reingresen a la Argentina”, dijo la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano , en el marco del ámbito de discusión convocado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para elaborar la propuesta de una nueva ley de Migraciones.

Los antecedentes de Burro

El sobrino de Marco había sido detenido el detenido el 16 de noviembre de 2012 en la villa 1-11-14 por personal de la por entonces Policía Metropolitana.

Para el por entonces juez federal Sergio Torres, hoy integrantes de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Revilla Estrada forma parte “asociación destinada primordialmente a ejecutar en el interior y fuera de la villa 1-11-14 actos relacionados con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, incluyéndose entre los mismos la introducción, almacenamiento, fraccionamiento y distribución definitiva de distintas clases de narcóticos, entre las que se verifica aquellas conocidas, como marihuana, cocaína y paco”.

Cuando fue indagado por Torres, Revilla Estrada sostuvo ser “ajeno” a todas las acusaciones. Afirmó que el día que fue apresado estaba en la villa 1-11-14 porque había ido a buscar a dos de sus hijos, que viven con sus abuelos.

“Yo hablé con mi tío «Marcos» y él me dijo que no me metiera y que no fuera a la villa, para evitarme problemas, y terminé detenido. En realidad, yo vine de Perú a ver a mi familia, y de paso a ver a mi tío «Marcos» al penal, que hacía muchos años que no lo veía”, sostuvo en su indagatoria Revilla Estrada.

Cuando procesó al sobrino de “Marcos”, el juez Torres sostuvo que a la organización narcocriminal se le secuestró 75 kilos de droga (entre marihuana, cocaína y paco), 52 armas de fuego, ocho chalecos antibalas, dos silenciadores, una mira telescópica, dos granadas de mano y una importante cantidad de dinero.

Según el auto de procesamiento de Revilla Estrada, firmado el 6 de diciembre de 2012, la organización tenía como claro objetivo mantener la hegemonía territorial de la zona [de la villa 1-11-14] en la que se produciría la mayor parte del emprendimiento criminal en cuestión”.

“El nombrado anteriormente [por Revilla Estrada], a raíz de su estrecho vínculo de parentesco con quienes ocuparían el peldaño superior de la organización, se encargaría diariamente de impartir las órdenes a los integrantes de niveles inferiores, controlar el movimiento frecuente de las actividades desplegadas en la villa 1-11-14, recaudar una parte del dinero producido por el negocio ilícito y brindar las novedades pertinentes a los que se desempeñarían como jefes”, según se expresa en la citada resolución.

