Decían que llevaban piedras para obras en construcción, pero era una pantalla: transportaban grandes cargamentos de cocaína

Declaraban que los camiones que cubrían el trayecto desde Salta hasta Córdoba llevaban piedras y cascotes para obras en construcción, pero todo era una pantalla para ocultar la verdadera mercadería que transportaban. Tras ocho meses de investigación, detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestraron 157,90 kilos de cocaína.

Así lo informaron lo informaron voceros de la fuerza federal de seguridad en un comunicado de prensa. Se trata de una investigación, a cargo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, que comenzó el 18 de septiembre pasado con la declaración de un arrepentido.

“Un integrante la organización declaró como arrepentido y contó que la banda trasladaba grandes cantidades de estupefacientes en un camión desde la ciudad salteña de San Ramón de la Nueva Orán hacia la provincia de Córdoba y reveló que utilizaba como cobertura el transporte de piedras y cascotes para la construcción”, según dijeron desde la PFA.

Secuestraron 158 kilos de cocaína

El arrepentido, según los voceros consultados, aportó el número de teléfono del chofer a cargo de los viajes, lo que posibilitó que la jueza Arroyo Salgado ordenara la intervención de la línea telefónica. La magistrada pidió la colaboración de personal de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la PFA.

“Los detectives de la PFA profundizaron las averiguaciones y establecieron que el sospechoso era un camionero que tenía domicilio en la localidad de Yuto, en Jujuy. Asimismo, a partir de la información obtenida mediante las escuchas telefónicas ordenadas por la jueza Arroyo Salgado y del análisis de esos datos, se logró reconstruir el modus operandi de la organización. El esquema consistía en utilizar una camioneta como vehículo ‘puntero’ para advertir al chofer del camión de eventuales controles policiales a lo largo del camino hasta el destino final", afirmaron las fuentes consultadas.

Al tomar conocimiento de que la organización criminal preparaba un nuevo viaje, se envió a una comitiva policial al norte del país. Los detectives que viajaron tuvieron el apoyo de la División Antidrogas San Pedro Jujuy.

La cocaína secuestrada por la Policía Federal PFA

Una vez que se determinó el día y la hora que los vehículos bajo sospecha iban a iniciar el viaje hacia Córdoba, distintas brigadas se distribuyeron en diversos puntos del recorrido, Y se montó un retén policial sobre la ruta nacional N°34, a la altura de la avenida Güemes, en Pichanal, Salta.

Primero se detuvo al vehículo que hacía las veces de “puntero”. “Poco después se le indicó al conductor del camión que detuviera la marcha para hacer una inspección. A poco de comenzar la requisa, los detectives advirtieron que varios de los tornillos de la batea presentaban signos evidentes de haber sido removidos”, dijeron fuentes policiales.

Poco después, los uniformados encontraron un compartimento oculto donde había “ladrillos” de cocaína, envueltos en nylon amarillo e identificados con la marca bajo relieve de un delfín, una marca conocida de detectives policiales.

Tras el secuestro de 157,90 kilos de cocaína y la detención de los ocupantes de los vehículos, la jueza Arroyo Salgado ordenó otros cinco allanamientos.

“Durante los procedimientos se detuvo a la esposa de uno de los choferes y se secuestraron 37 kilos de marihuana y kilos de cogollos cannabis sativa, una escopeta calibre 12/70, dos pistolas calibre 9 milímetros, una pistola calibre .22, un revólver calibre .38 y otro calibre .22. También se incautaron municiones de distintos calibres, $3.280.000 y 11.500 dólares.

La denominada “Operación Casco Blanco” estuvo coordinada por detectives del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA.