Habló el juez denunciado por Google por guardar material de abuso sexual infantil en la nube

El juez de Cámara de Ushuaia, Andrés Leonelli, habló este miércoles luego de que Google lo denunciara por presunto almacenamiento de material de abuso sexual infantil en la nube. El magistrado sostuvo que los archivos formaban parte de una investigación judicial iniciada en 2016 y aseguró que el contenido quedó almacenado de manera automática en su computadora laboral mientras instruía una causa penal en Río Grande.

“Me gustaría hacer una aclaración. Yo no guardo material de abuso sexual de las causas en mi computadora. Esto fue en el marco de una investigación en el año 2016, en el que a mí me remite un reporte Missing Children con un material que un individuo había subido a Twitter. Recibí el material, lo descomprimí y se alojó en mi computadora. Yo no tenía registro de eso”, afirmóen diálogo el periodista Paulino Rodrigues para LN+.

Google denunció al juez Andrés Leonelli por presuntamente subir material de abuso sexual infantil a la nube

La situación se originó años después, cuando el juez realizó una copia de seguridad de documentación judicial y los archivos quedaron sincronizados en su cuenta personal de Google Drive junto con miles de sentencias y expedientes laborales. Según explicó en el expediente judicial, información a la que tuvo acceso LA NACION, el almacenamiento de documentación en servicios en la nube era una práctica habitual y promovida por el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego para facilitar el trabajo remoto.

“No es el proceder correcto de un juez guardarse material de causas. Es importante aclararlo. En ese marco, yo hago un backup y subo el material a la nube, a mi Google Drive, para facilitar el flujo de trabajo. Ese fichero que estaba alojado en mi disco y cuya ubicación yo desconocía se subió junto con otras miles de sentencias y documentos judiciales”, sostuvo el magistrado.

El reporte de Google y la investigación

Tras detectar el contenido, Google realizó un reporte ante el National Center for Missing and Exploited Children (Ncmec) de Estados Unidos, organismo que luego notificó a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público porteño. Finalmente, la causa quedó radicada en el Juzgado de Instrucción N°2 de Ushuaia.

Leonelli aseguró que intentó explicar desde el primer momento el origen judicial del material, pero sostuvo que la empresa ignoró sus descargos. “Me dieron 700 caracteres cuando me bloquearon la cuenta y quise hacer un descargo. Me ignoraron, no me dieron más que una respuesta automática. Obtuve un segundo descargo, del que tampoco recibí respuesta”, afirmó.

La fachada del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego

El magistrado también relató que avanzó con reclamos administrativos y judiciales, incluso mediante Defensa del Consumidor y cartas documento enviadas a Google Argentina. Según dijo, mientras intentaba recuperar sus cuentas, la investigación penal avanzó y derivó en allanamientos en su domicilio y en su despacho judicial en Río Grande.

“Cuando yo estaba por rendirme, me allanaron mi casa y mi despacho. Es la primera vez en mi vida que atravieso una historia de terror como esta. Imagínense lo contradictorio y paradójico que es para un juez que lo acusen a uno de abuso sexual”, expresó.

El impacto personal y el fallo judicial

Durante la entrevista, Leonelli describió el impacto que el proceso tuvo sobre su vida personal y familiar. “Yo tuve que atravesar un proceso penal junto a mi familia. A mi mujer, que es psicóloga, le secuestraron dispositivos electrónicos con historias clínicas. Hasta tuve que darle explicaciones al padre de un compañerito de mi hijo que venía a jugar a casa”, contó.

“Este es uno de los delitos más deshonrosos que tiene el Código Penal. Lo que atravesamos… Todavía estamos con acompañamiento terapéutico. Es una situación sin precedentes incluso”, agregó.

Finalmente, en octubre pasado, la Justicia dictó el sobreseimiento del magistrado “con expresa declaración de que el proceso no ha afectado el buen nombre y honor que hubiere gozado”. Además, recientemente el juez federal Marcelo Bruno Dos Santos ordenó a Google restituir las cuentas y servicios bloqueados del magistrado.

El fallo destacó que las imágenes investigadas formaban parte de documentación judicial obtenida legítimamente durante el ejercicio de sus funciones y que la carga del material a la nube se había realizado “en bloque junto a miles de archivos laborales”.

“Yo expliqué todo lo que tenía que explicar. Atravesé esta historia de terror que tenía que atravesar. Se sobreseyó la causa, por supuesto. El honor no me lo devuelve nadie”, concluyó Leonelli.