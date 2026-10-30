Nicolás Pachelo sumó una nueva condena: lo sentenciaron por robar 250.000 dólares en un club de campo de Ituzaingó

Nicolás Pachelo sumó una nueva sentencia en su contra. La Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense condenó al asesino de María Marta García Belsunce por el asalto a un vecino de un country de Ituzaingó al que, con un cómplice, le robó 250.000 dólares.

La nueva sentencia contra Pachelo fue dictada por los jueces Mario Kohan y Ricardo Borinsky. En la resolución, los magistrados dispusieron que el expediente regrese al tribunal oral que juzgó a Pachelo para que fije el monto de la pena que corresponde aplicar.

“El cúmulo de pruebas valoradas por el tribunal conduce a la conclusión de que el acusado efectuó un aporte durante el desarrollo de los acontecimientos junto a su consorte de causa, Matías Marasco, de modo tal que su responsabilidad penal se encuentra debidamente fundada”, indicaron los magistrados Kohan y Borinsky en la resolución dictada en las últimas horas, a la que tuvo acceso LA NACION.

Los dos ladrones llegan al country

Actualmente, Pachelo cumple la condena a prisión perpetua por el homicidio de García Belsunce, ocurrido el 27 de octubre de 2002, en el country Carmel, de Pilar.

La nueva condena confirmó que Pachelo, el 20 de julio de 2017, cuando irrumpió en Los Pingüinos Country Club, en Ituzaingó, para robar en la casa de un jugador de póker, hizo lo mismo que el 27 de octubre de 2002: asaltar las casas de sus vecinos cuando no estaban. Con la diferencia de que, en el ataque en el country Carmel, María Marta llegó antes de lo previsto a su chalet y lo descubrió.

Entonces, para evitar que lo denunciara, Pachelo la mató de seis balazos, según se consignó en el veredicto condenatorio.

Antes de ser acusado por el homicidio de García Belsunce, Pachelo también había participado en torneos de póker, igual que el dueño de la casa que asaltó en el mencionado country de Ituzaingó.

“Quedó acreditado que existió un acuerdo de voluntades entre Nicolas Pachelo y Matías Marasco para irrumpir en un lote del Club de Campo Los Pingüinos, aprovechando que no había ocupantes, forzaron la puerta ventana y se apoderaron cuatro perfumes y de una caja de seguridad que tenía 250.000 dpolares, 10.000 euros y 5000 mil reales”, consignó el fiscal de San Isidro, Diego Callegari en la acusación expuesta durante el juicio oral.

La víctima del robo fue Emiliano Alcaide, que el día del asalto no estaba en su domicilio. Había viajado a Rosario para jugar un torneo de póker, donde se consagró campeón argentino y ganó como premio 80.000 dólares.

Según la reconstrucción del asalto realizada por el fiscal Andrés Quintana, los dos sospechosos llegaron en la camioneta Dodge RAM de Marasco, que supuestamente había ido a jugar al golf. Ingresaron en el estacionamiento a las 13.31, según quedó registrado en las cámaras de seguridad.

A las 14.40, uno de los sospechosos fue hasta la administración del club para preguntar en qué lote estaba la casa de Alcaide. Para Quintana, según su afirmación, el cómplice de Marasco no fue “ni más ni menos que Pachelo”.

Pachelo, de 50 años, está preso desde el 7 de abril de 2018, cuando fue detenido por una serie de robos ocurridos en el country Tortugas Country Club, situado en Pilar.

En 2022, el TOC N°4 de San Isidro, integrado por los jueces Andrejin, Osvaldo Rossi y Federico Ecke, fallecido en noviembre de 2024, condenó a Pachelo a la pena de 9 años de prisión por 6 robos ocurridos entre 2017 y 2018 en el Tortugas Country Club y en los barrios privados Abril y El Carmencito, de Hudson, en Berazategui.

Pero en esa ocasión —y por mayoría, con los votos de Andrejin y Rossi— fue absuelto por el homicidio de García Belsunce. Esa sentencia fue apelada por los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González y por la familia de la víctima.

Finalmente, en noviembre de 2024, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense hizo lugar a las apelaciones de los acusadores y la querella y condenó a prisión perpetua a Pachelo, hijo de uno de los fundadores del country Carmel, Roberto Pachelo.

La condena tiene doble conforme. En febrero de 2025 la Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense ratificó la sentencia a prisión perpetua. En la actualidad, la causa está en la Suprema Corte de Justicia bonaerense que debe analizar una serie de recursos presentados por las partes.