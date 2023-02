Nina, la empleada doméstica del doble crimen en Vicente López, quedó sobreseída: “Martín me arruinó la vida, me enferma una persona como él”

escuchar

Ya sobreseída por la Justicia en la causa que investiga el doble crimen de sus jefes en Vicente López y por la que estuvo presa 12 días, la empleada que trabajaba en la casa, María Ninfa Aquino, conocida como “Nina”, habló con los medios y se refirió al principal sospechoso por el homicidio: Martín del Rio, el hijo menor de José Enrique del Rio y María Mercedes Alonso, que fueron encontrados por Aquino asesinados a balazos en su casa. “Martín me arruinó la vida, me enferma una persona como él”, aseguró este martes por la mañana la mujer.

María Ninfa ''Nina'' Aquino, fue sobreseída Gustavo Amarelle / Télam

Acompañada por su abogado, Hugo López Carribero, la trabajadora de 64 años dijo estar “contenta” por quedar apartada de la causa como imputada y aseguró que “por nada del mundo” perdonaría al acusado de ser el asesino, debido a que la involucró en el expediente sin motivos. “Martín me arruinó totalmente la vida. Yo no sé si él hizo [eso] con los padres, estoy hablando de lo que me hizo a mí, que pague por lo que hizo. Me hace muy mal Martín, mucho daño, no lo quiero ver. Me enferma una persona como él, es una mala persona”, expresó la señora, quien dijo ahora esperar las disculpas de la familia del Rio.

Martín del Río es el principal sospechoso por el crimen Gustavo Amarelle - Télam

Aquino también envió un duro mensaje al Poder Judicial, por haberla encarcelado casi dos semanas. “No puedo creer en la Justicia, me hicieron mucho daño también ellos injustamente. Me maltrataron, dijeron cosas que no correspondían, me acusaron de cosas que no cometí, a mis hijos. Es muy doloroso eso. No son buenas esas cosas. Fue muy injusta la Justicia con nosotros, con mi familia y conmigo”, planteó.

Asimismo se refirió a la forma en que vivió esos días en la celda, como la primera persona presa en esta causa. “Fue difícil, fue muy injusto. Todo me cambió. Estoy trabajando poquito. En mi vida nunca me llevaron a un calabozo, conocí gente extraña. La pasé mal, imagínese estar presa, uno no está bien”, marcó aunque develó que siempre tuvo confianza en sus abogados.

Y pese a que contó que tiene problemas de salud en la columna y el corazón, aseguró que ahora “está bien”, y que quiere disfrutar de su familia y volver a trabajar. “No pido muchas horas, ni muchos días, porque el cuerpo no me da, estoy muy arruinada. Dormir arriba de esa piedra del calabozo no me hizo bien, me arruinó”, expresó la mujer, quien dijo no tener contacto con nadie de los del Rio.

“No hubo mala fe, pero sí un apresuramiento inadecuado”

Por su parte, el abogado anticipó que solicitarán un resarcimiento económico por los días que Aquino pasó en la cárcel, pese a no estar vinculada al doble crimen. “Se le cerró absolutamente su causa, va a ser convocada al juicio contra Martín del Rio en calidad de testigo, no de imputada”, precisó Carribero sobre el estado legal en que se encuentra su defendida.

“Mala fe [contra Aquino] no hubo, eso no. Sí entiendo que hubo un apresuramiento. Muchas veces se dice ‘la Justicia lenta no es justicia’. Pero la Justicia rápida, tampoco. El mismo día en que fue liberada Nina, a las pocas horas, fue detenido del Rio. Si se hubiesen esperado 13 días, se hubiese detenido directamente al autor del hecho. No hubo mala fe, pero sí un apresuramiento inadecuado”, consideró el abogado.

María Aquino estuvo encarcelada cera de dos semana Gustavo Amarelle / Télam

No descartó tampoco que pudiese haber existido un “prejuicio” sobre la empleada del hogar. “Ella tenía la llave de la casa, había encontrado los cuerpos, pero la acusación siempre fue endeble, frágil, afuera de cualquier rigurosidad jurídica. Por eso nosotros nos encargamos de demolerla”, sintetizó.

En el primer tramo de la investigación, la Justicia encontró sospechosa a Aquino con eje en un dato aportado por Martín del Rio acerca de una billetera que había sido secuestrada en la casa de la empleada. El hombre dijo que ahí su madre guardaba la llave de la caja fuerte. Por eso, al día siguiente del descubrimiento de los cuerpos, los fiscales pidieron su detención como “entregadora”. Finalmente la causa dio un giro y todas las pruebas se centraron sobre el hijo menor del matrimonio, que irá a juicio por el crimen de sus padres.

