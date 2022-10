Doble crimen en Vicente López: “Me gustaría que me mire a los ojos y me diga por qué me acusó”: el desafío de Nina al sospechoso

María Ninfa Aquino afirma que está triste y extraña a la “señora”. La señora es María Mercedes Alonso, la mujer de 72 años asesinada en su casona de Vicente López el 24 de agosto pasado. La mujer no fue la única víctima. A su marido, José Enrique Del Rio, también lo mataron a balazos. Por el doble crimen está preso el hijo menor del matrimonio, Martín Del Rio. Aquino insiste con visitar al sospechoso antes de que sea trasladado a una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y repite: “Me gustaría decirle a Martín lo mal que la pasé estando detenida por culpa de él. Me gustaría que me mire a los ojos y me diga por qué me acusó de una cosa tan fea”. Ya le pidió a su abogado, Hugo López Carribero, que gestione la entrevista.

El video de María Ninfa Aquino

Aquino, de 64 años, era la empleada doméstica de las víctimas. Fue la primera detenida que tuvo la causa. Estuvo presa casi dos semanas. Su abogado, Hugo López Carribero, presentó la semana pasada el pedido de sobreseimiento definitivo ante el juez Ricardo Costa.

En el primer tramo de la investigación, una serie de indicios y contradicciones la convirtieron en sospechosa. Al día siguiente del descubrimiento del doble crimen, los fiscales pidieron su detención como presunta “entregadora”.

Una de las claves para su detención fue, precisamente, un dato aportado por Martín Del Rio. El hijo menor de la pareja asesinada identificó una billetera que había sido secuestrada en la casa de Aquino, en Pablo Podestá, como el lugar donde su madre guardaba la llave de la caja fuerte de la casa, de donde supuestamente faltaban 10.000 dólares, un millón y medio de pesos, 50 lingotes de oro y diamantes. Reforzó esa sospecha el descubrimiento de una foto de la billetera que había sido borrada del celular de Nina. La empleada doméstica dio una explicación de esa circunstancia y enfatizó que tenía consigo la billetera porque Alonso se la había regalado.

Martín del Río, el sospechoso

“Extraño mucho a la señora. Fue una hermana para mí. Me gustaría decirle a Martín lo mal que la pasé detenida por culpa de él. Me gustaría que me mire a la cara y me diga por qué me acusó de una cosa tan fea”, sostuvo Aquino en un video difundido en las últimas horas.

Martín Del Rio está preso en un calabozo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro. En las próximas horas deberá ser trasladado a una cárcel del SPB. Así lo resolvió el viernes pasado el juez Costa cuando firmó su prisión preventiva.

“En el caso se observa la existencia de condiciones excepcionales que permiten desoír el principio de la libertad durante el proceso, toda vez que se verifica riesgo procesal de fuga y entorpecimiento de la investigación. Ese riesgo procesal surge a partir de la pena que se espera como resultado del procedimiento, en virtud de la escala penal con la que viene conminado el delito cuya comisión se le atribuye al encausado”, sostuvo el juez Costa al fundamentar la prisión preventiva.

Según informó la agencia de noticias Télam, mañana, el sospechoso comenzará el peritaje psiquiátrico para determinar si comprende la criminalidad de los actos que se le atribuyen, mientras su defensa analiza apelar en los próximos días la prisión preventiva dictada el viernes pasado por el juez de la causa, informaron hoy fuentes judiciales.

Estos nuevos peritajes que se iniciarán mañana estarán a cargo de las médicas psiquiatras Roxana Teresa Lugarini y Liliana Graciela Varela.

Varela tiene una amplia trayectoria en la asesoría, al punto que analizó la salud mental de imputados de otros casos resonantes como Fernando Farré –el femicida condenado por asesinar en 2015 a puñaladas a su mujer en el vestidor de una casa de un country de Pilar–, y Nicolás Pachelo, juzgado actualmente como presunto autor del crimen de María Marta García Belsunce, ocurrido en octubre de 2002.

LA NACION