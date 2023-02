Escalofriante asalto en Moreno. Lo asesinaron de un tiro en la cara para robarle la moto

escuchar

Un motociclista fue asesinado de un tiro en la cara por motochorros que le dispararon cuando se le pusieron a la par, en plena marcha, para robarle la moto en la localidad de La Reja, partido de Moreno.

El crimen, que qued√≥ registrado por las c√°maras de seguridad municipales, ocurri√≥ ayer, pasadas las 23, en la intersecci√≥n de las calles Belisario Rold√°n y la Piedad. Hern√°n Albano Cocchiarella, de 39 a√Īos, fue asesinado sorprendido por asaltantes cuando se movilizaba en una Honda XR 150 con su pareja, a la que hab√≠a pasado a buscar por el trabajo. Los delincuentes se le pusieron a la par y, sin mediar palabra, le dispararon dos tiros para robarle el rodado, informaron hoy fuentes judiciales.

Seg√ļn se advierte en la impactante filmaci√≥n, luego de que les dispararan en movimiento desde una corta distancia, Cocchiarella y su novia cayeron al pavimento y uno de los delincuentes tom√≥ su moto para huir junto al otro veh√≠culo. La mujer huy√≥ corriendo de la escena y llam√≥ al 911. Cuando la ambulancia lleg√≥ al lugar, Cocchiarella ya no presentaba signos vitales.

La v√≠ctima ten√≠a una hija de 8 a√Īos, trabajaba en el peaje de Autopista del Oeste y meses atr√°s le hab√≠a robado otra moto.

Momento en que asesinaron a un motociclista en Moreno

Seg√ļn los primeros peritajes, la v√≠ctima recibi√≥ los impactos de bala en uno de sus hombros y en la boca. A su vez, expertos de la Polic√≠a Cient√≠fica trabajaron en el lugar del hecho, donde recogieron un casquillo perteneciente a un arma de bajo calibre.

Tras el homicidio, intervino en la investigaci√≥n la Unidad Funcional de Instrucci√≥n (UFI) N¬į3 de Moreno-General Rodr√≠guez, a cargo de la fiscal Luisa Pontecorvo, quien orden√≥ el relevamiento de las c√°maras de seguridad municipales y hasta esta tarde trabajaba para dar con los responsables del crimen.

Luciano Cocchiarella ‚Äďpadre de la v√≠ctima‚Äď relat√≥ a la prensa: ‚ÄúEstamos muy inseguros. Es un desastre. Me arrancaron la vida. Como padre le dije que vendiera la moto. √Čl no me hizo caso‚ÄĚ, afirm√≥ con l√°grimas en sus ojos. En di√°logo con el canal de noticias TN, coment√≥ que Hern√°n ten√≠a una hija de 8 a√Īos, trabajaba en el peaje de la Autopista del Oeste y ya le hab√≠an robado una moto hace unos meses. En ese sentido, el hombre, de 75 a√Īos, continu√≥: ‚ÄúMi hijo fue a buscar a la novia al trabajo. Cuando regresaban, estaban yendo a la casa de la suegra‚Ķ No le dieron tiempo a nada, fue todo muy r√°pido‚ÄĚ. Por √ļltimo, expres√≥ que ‚Äúeste es el paisaje de todos los d√≠as‚ÄĚ, y agreg√≥: ‚ÄúNo me llam√≥ ninguna autoridad. A m√≠ me robaron un mont√≥n de veces y no pas√≥ nada. Esto es terrible. No tengo ganas de nada, pero esto se tiene que ver‚ÄĚ.

Las autoridades judiciales solicitaron a testigos o vecinos que puedan aportar información para esclarecer el hecho llamen al 237-410-3553.

Otra víctima de motochorros

Con la misma modalidad delictiva, d√≠as atr√°s Danilo Marcieri, de 20 a√Īos, un repartidor de comidas, fue asesinado de dos balazos por delincuentes que le robaron la moto que usaba para trabajar. Ocurri√≥ el s√°bado, en el cruce de Zapiola y calle 162, en el barrio La Ca√Īada, de Bernal, partido de Quilmes. Por este hecho, compa√Īeros de trabajo se movilizaron cortando la autopista La Plata-Buenos Aires y reclamaron ser escuchados por el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, por la ola de inseguridad que est√°n atravesando, de la que son v√≠ctimas a diario, seg√ļn relataron a medios presentes en la protesta.

LA NACION

Temas HomicidioMotochorrosMoreno